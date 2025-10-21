मेरी खबरें
    Navi Mumbai Fire: नवी मुंबई की इमारत में आग लगने से चार लोग जिंदा जले, 10 घायल

    नवी मुंबई के सेक्टर 14 स्थित रहेजा रेजीडेंसी में सोमवार देर रात भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आधी रात करीब 12:30 बजे लगी यह आग देखते ही देखते 10वीं से 12वीं मंजिल तक फैल गई।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 11:28:38 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 01:30:25 PM (IST)
    नवी मुंबई में बहुमंजिला इमारत में लगी आग। (फोटो- एएनआई)

    एजेंसी, नवी मुंबई। नवी मुंबई के सेक्टर 14 स्थित रहेजा रेजीडेंसी में सोमवार देर रात भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आधी रात करीब 12:30 बजे लगी यह आग देखते ही देखते 10वीं से 12वीं मंजिल तक फैल गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दस लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं।

    मुंबई पुलिस ने जानकारी दी कि आग आधी रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास नवी मुंबई के सेक्टर 14 स्थित MGM कॉम्प्लेक्स के रहेजा रेजीडेंसी में 10वें फ्लोर पर लगी। आग कुछ ही देर में 11वीं और 12वीं मंजिल तक पहुंच गई, जिससे कई लोग वहां फंस गए।


    पुलिस ने दी जानकारी

    पुलिस ने बताया कि आग की वजह से 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 6 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। 10 लोग गंभीर घायल हैं। सभी का इलाज फोर्टिस अस्पताल में चल रहा था। उनमें से कुछ को डिस्चार्ज कर दिया है।

    आग लगने की नहीं मिली वजह

    आग लगने का पता नहीं चल पाया है। आग की जानकारी लगने पर तुरंत ही फायर विभाग की टीम पहुंच गई। आग इतनी भीषण थी कि घंटों की मेहनत के बाद सुबह 4 बजे आग पर काबू में आई।

