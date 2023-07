Manipur Women Video: मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों से महिलाओं के हैवानियत के वीडियो ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने इस घटना को अमानवीय करार दिया है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए ट्विटर इंडिया को निर्देश दिया है कि वो इस वीडियो को फौरन हटा लें। आयोग ने चेतावनी दी है कि हैवानियत की शिकार महिलाओं की पहचान उजागर करना अपराध है और ये संज्ञेय अपराध है। मणिपुर पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी तस्वीर भी सामने आई है।

राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये बहुत बुरा और शर्मनाक है। महिलाओं के साथ रोजाना कुछ ना कुछ हो रहा है। ये बहुत दुखद है।

#WATCH | Delhi: I felt so bad, I couldn’t see the entire video. I was ashamed. Nobody cares. Women are being treated so badly. Its very frustrating. Everyday something or the other is happening with women. It’s very saddening: Jaya Bachchan, Rajya Sabha MP on Manipur Incident pic.twitter.com/C748G8kGx0

— ANI (@ANI) July 20, 2023