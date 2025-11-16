Delhi Blast मामले में NIA को बड़ी सफलता, सुसाइड बॉम्बर आतंकी उमर का साथी गिरफ्तार

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रविवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए सुसाइड बॉम्बर आतंकी उमर के सहयोगी आमिर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया है।

इसने ही आतंकी उमर के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की साजिश रची थी। इस हमले में 10 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और 32 अन्य घायल हो गए थे।

NIA Makes a Breakthrough in Red Fort Area Bombing Case with Arrest of Suicide Bomber’s Aide https://t.co/JFnHCZp1gz pic.twitter.com/d0tuPaoSFj — ANI (@ANI) November 16, 2025

