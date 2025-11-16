मेरी खबरें
    Delhi Blast मामले में NIA को बड़ी सफलता, सुसाइड बॉम्बर आतंकी उमर का साथी गिरफ्तार

    Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रविवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए सुसाइड बॉम्बर आतंकी उमर के सहयोगी आमिर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 07:36:07 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 07:50:12 PM (IST)
    Delhi Blast मामले में NIA को बड़ी सफलता

    इसने ही आतंकी उमर के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की साजिश रची थी। इस हमले में 10 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और 32 अन्य घायल हो गए थे।

    खबर अपडेट की जा रही है।


