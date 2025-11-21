बिहार में नीतीश कुमार ने पहली बार छोड़ा गृह मंत्रालय, सम्राट चौधरी को मिली अहम जिम्मेदारी; यहां देखें पूरी लिस्ट
Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद शुक्रवार को बिहार सरकार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया। पहली बार भाजपा को गृह मंत्रालय मिला है, जहां उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल, पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार है जब नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा है।
Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 05:57:56 PM (IST)
Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 06:05:34 PM (IST)
HighLights
- नीतीश कुमार ने छोड़ा गृह मंत्रालय
- सम्राट चौधरी को मिला गृह मंत्रालय विभाग
- दिलीप जायसवाल बने उद्योग मंत्री
दरअसल, पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार है जब नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा है। इससे पहले बिहार का गृह विभाग हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने इस विभाग को बीजेपी के लिए छोड़ दिया है।
यहां देखें किस नेता के पास कौन सा विभाग?
जेडीयू के मंत्रियों को मिले अहम विभाग
इसके अलावा जदयू कोटे के मंत्रियों को वित्त एवं वाणिज्यकर जैसा अहम विभाग मिला है। पहले यह भाजपा के पास था। बिजेंद्र यादव इस विभाग के मंत्री होंगे। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व तथा खान एवं भू-तत्व विभाग दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग के मंत्री होंगे।