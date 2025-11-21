बिहार में नीतीश कुमार ने पहली बार छोड़ा गृह मंत्रालय, सम्राट चौधरी को मिली अहम जिम्मेदारी; यहां देखें पूरी लिस्ट

डिजिटल डेस्‍क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद शुक्रवार को बिहार सरकार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया। पहली बार भाजपा को गृह मंत्रालय मिला है, जहां उपमुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्‍मेदारी दी गई है।

दरअसल, पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार है जब नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा है। इससे पहले बिहार का गृह विभाग हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने इस विभाग को बीजेपी के लिए छोड़ दिया है।