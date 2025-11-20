मेरी खबरें
    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 11:46:47 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 11:54:12 AM (IST)
    Nitish Kumar Shapath Grahan: नीतीश कुमार ने ली 10वीं बार CM की शपथ, मंच पर मोदी-शाह मौजूद
    नीतीश कुमार 10वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री। (फोटो- एजेंसी)

    एजेंसी, पटना। बिहार की राजनीति में एक और ऐतिहासिक क्षण जुड़ गया, जब नीतीश कुमार ने दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रहे।

    समारोह में हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, उत्तर प्रदेश, नगालैंड, ओडिशा, दिल्ली और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मंच पर चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी और जेपी नड्डा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

    सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, जबकि विजय कुमार सिन्हा को भी डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी गई है। कुल 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें जदयू के 8, भाजपा के 14, लोजपा (आर) के 2 और रालोमो एवं हम से 1-1 मंत्री शामिल हैं।


    इन विधायकों ने ली शपथ

    1. सम्राट चौधरी- BJP

    2. विजय कुमार सिन्हा- BJP

    3. मंगल पांडेय- BJP

    4. डॉ . दिलीप जायसवाल, (एम.एल.सी)- BJP

    5. नितिन नबीन- BJP

    6. रामकृपाल यादव- BJP

    7. संजय सिंह 'टाइगर'- BJP

    8. अरुण शंकर प्रसाद- BJP

    9. सुरेंद्र मेहता- BJP

    10. नारायण प्रसाद- BJP

    11. रमा निषाद- BJP

    12. लखेंद्र पासवान- BJP

    13. श्रेयसी सिंह- BJP

    14. डॉ . प्रमोद कुमार चंद्रवंशी- BJP

    15. विजय कुमार चौधरी-JDU

    16. श्रवण कुमार-JDU

    17. विजेंद्र यादव-JDU

    18. अशोक चौधरी-JDU

    19. लेसी सिंह-JDU

    20. जमा खान-JDU

    21. मदन सहनी-JDU

    22. संजय कुमार (पासवान)- LJP

    23. संजय सिंह- LJP

    24. संतोष कुमार सुमन- HAM

    25. दीपक प्रकाश- RML

