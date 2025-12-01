केदारनाथ में तापमान -14°C, राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट; जानें दिल्ली-यूपी और MP के मौसम का हाल

डिजिटल डेस्क। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। कई इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के ऊंचे हिस्सों में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी ने उत्तर भारत की सर्दी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग का कहना है कि कई स्थानों पर तापमान शून्य या उससे नीचे पहुंच गया है।

दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट चक्रवात ‘दितवाह’ का प्रभाव दक्षिण भारत तक सीमित है, जहां कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चक्रवात उत्तर तमिलनाडु–पुडुचेरी तट के समानांतर उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है और बुधवार सुबह तक इसके और कमजोर होने की संभावना है। चेन्नई और कराईकल में डॉपलर रडार से इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, चेन्नई, चेंगलपट्टू और रानीपेट में बारिश हो सकती है।