केदारनाथ में तापमान -14°C, राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट; जानें दिल्ली-यूपी और MP के मौसम का हाल

डिजिटल डेस्क। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। कई इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के ऊंचे हिस्सों में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी ने उत्तर भारत की सर्दी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग का कहना है कि कई स्थानों पर तापमान शून्य या उससे नीचे पहुंच गया है।
दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट
चक्रवात ‘दितवाह’ का प्रभाव दक्षिण भारत तक सीमित है, जहां कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चक्रवात उत्तर तमिलनाडु–पुडुचेरी तट के समानांतर उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है और बुधवार सुबह तक इसके और कमजोर होने की संभावना है। चेन्नई और कराईकल में डॉपलर रडार से इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, चेन्नई, चेंगलपट्टू और रानीपेट में बारिश हो सकती है।
केदारनाथ में तापमान -14°C
गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग (कश्मीर), लाहौल-स्पीति, किन्नौर, मनाली, शिमला, कुफरी (हिमाचल प्रदेश), और औली, केदारनाथ घाटी, चोपता (उत्तराखंड) जैसे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान -10°C तक पहुंच गया है, जिससे नदी-नाले जमने लगे हैं। केदारनाथ में तो न्यूनतम तापमान -14°C दर्ज किया गया है।
मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी इलाके में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में 4–5 दिसंबर के आसपास फिर से बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। भारी बर्फबारी के कारण लाहौल-स्पीति और किन्नौर में कई सड़कें और मुख्य मार्ग बाधित हुए हैं।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सर्दी रिकॉर्ड स्तर पर
शनिवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर सहित 12 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। भोपाल, उज्जैन और इंदौर में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। उधर, राजस्थान में बीते दो दिनों से हल्की बारिश के बाद ठंड और तेज हो गई है। शेखावाटी और बीकानेर संभाग में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिरने की संभावना है।
इसे भी पढ़ें- Indian Railway: स्लीपर कोच के यात्रियों की बल्ले-बल्ले, अब एसी डिब्बों की तर्ज पर मिलेगा बेडरोल, चुकाने होंगे इतने रुपये