Online Gaming Bill 2025 लोकसभा में पेश, अब होगा दंड का प्रावधान, गेम में पैसे हारने के बाद बढ़े अपराध, आत्महत्याएं
सरकार का अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपये गंवाते हैं, एक आधिकारिक सूत्र ने बुधवार को कहा। सूत्र के अनुसार, सरकार ने महसूस किया है कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग समाज के लिए एक बड़ी समस्या है और लोगों के कल्याण को तरजीह देते हुए राजस्व के नुकसान को नजरअंदाज करने का फैसला किया है।
Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 09:28:56 PM (IST)
Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 09:40:20 PM (IST)
ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश।
HighLights
- 20,000 करोड़ लोग सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपये गंवा रहे हैं, सरकार का है अनुमान।
- सरकार ने महसूस किया है ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग समाज के लिए एक बड़ी समस्या है।
- जनकल्याण को तरजीह देते हुए राजस्व के नुकसान को नजरअंदाज करने का फैसला किया है।
Online Gaming Bill 2025: केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पेश किया। एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से इस विधेयक को मंजूरी दी गई थी।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित कानून "नागरिकों की सुरक्षा" करते हुए "नवाचार को बढ़ावा" देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक, देश में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उदय से नागरिकों को अपार लाभ हुआ है, लेकिन साथ ही नए जोखिम भी उत्पन्न हुए हैं, जिससे यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है कि समाज को प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के संभावित नुकसान से बचाया जाए।
इसलिए उठाया सरकार ने यह कदम
सरकार का अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपये गंवाते हैं, एक आधिकारिक सूत्र ने बुधवार को कहा।
सूत्र के अनुसार, सरकार ने महसूस किया है कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग समाज के लिए एक बड़ी समस्या है।
लोगों के कल्याण को तरजीह देते हुए राजस्व के नुकसान को नजरअंदाज करने का फैसला किया है।
- नुकसान का कुल प्रभाव अस्थायी रूप से लगभग 20,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।" सरकार ने लोकसभा में "ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का प्रचार और विनियमन" पेश किया है।
- यह ईस्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करता है जबकि किसी भी रूप में मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाता है।
- सूत्र ने कहा, "पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन गए हैं।
- हर सांसद ने इसके बुरे प्रभावों के बारे में चिंता जताई है। उद्योग के एक तिहाई हिस्से के राजस्व और समाज कल्याण के बीच, सरकार ने समाज कल्याण को चुना है।"
- सूत्र के अनुसार, विधेयक के तहत मनी गेमिंग में शामिल संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी।
- विधेयक में प्रस्ताव है कि निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को तीन साल तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ेगा।
प्रावधानों में नियमों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों में शामिल लोगों के लिए दो साल तक की कैद और/या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का भी प्रावधान है।
- सूत्र ने कहा कि कई ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म खुद को जुए या सट्टेबाजी से अलग दिखाने के लिए "कौशल के खेल" के रूप में पेश करते हैं। सूत्र ने कहा, "जो लोग खेल खेलते हैं वे पीड़ित हैं।
- उन्हें बिल के अनुसार दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने वालों, लेनदेन सेवाओं को सुविधाजनक बनाने वालों आदि पर कार्रवाई होगी।"
- दूसरी ओर, विधेयक ईस्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना चाहता है, जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं।
- सूत्र ने कहा, "इसके लिए एक बजट, योजनाएं और उनके प्रचार के लिए प्राधिकरण होगा। वे उद्योग के दो-तिहाई हिस्से हैं। यह ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा।"
सूत्र ने कहा कि सरकार पिछले साढ़े तीन सालों से प्रयास कर रही है, जिन्हें रियल मनी गेमिंग प्लेयर्स द्वारा दरकिनार किया जा रहा था। सूत्र ने कहा, "सरकार ने इसे जीएसटी के जरिए रोकने की कोशिश की, लेकिन इसे दरकिनार किया जा रहा था। एक नियामक निकाय के लिए एक प्रस्ताव था, लेकिन यह हितों के टकराव से प्रभावित था। बिल के तहत प्रावधान जनता और उनके प्रतिनिधियों से कई शिकायतें मिलने के बाद किए गए थे।"
इस बीच, रियल मनी गेम प्लेयर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग निकाय - इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF), ई-गेमिंग फेडरेशन (EGF), और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS) - ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक पत्र में बिल पर चिंता जताते हुए कहा कि यह नौकरी पैदा करने वाले उद्योग को खत्म कर देगा।
पत्र में कहा गया है कि ऑनलाइन स्किल गेमिंग उद्योग 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के उद्यम मूल्यांकन और 31,000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक राजस्व वाला एक "उभरता हुआ क्षेत्र" है।
यह सालाना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देता है और 2028 तक 20 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने का अनुमान है।