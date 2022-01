hunting of rhinoceros in India । इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने भारत में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए प्रयासों की भरपूर तारीफ की है। केविन पीटरसन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत में वन्यजीवों की रक्षा के लिए काम करने वाले सभी लोगों मेरा सलाम। मैं उनमें से बहुत से मिला हूं और उन सभी का सम्मान करता हूं।" केविन पीटरसन ने इस बात का जिक्र किया कि भारत में गैंडों का शिकार लगभग खत्म हो चुका है।

Bravo, @narendramodi and bravo to all the men and women who sacrifice their lives in protecting the animals in India too. I’ve met lots of them and I respect you immensely! 🙏🏽 https://t.co/x4P0fZs5co

— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) January 19, 2022