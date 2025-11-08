Operation Pimple: कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दो आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

डिजिटल डेस्क। शुक्रवार को कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया, जहां मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। नियंत्रण रेखा पर संभावित घुसपैठ के प्रयास के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर यह अभियान चलाया गया। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया और घुसपैठियों को चुनौती दी, जिन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षाबलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी।

चिनार कॉर्प्स ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "ऑपरेशन पिंपल, केरन, कुपवाड़ा: 07 नवंबर 2025 को घुसपैठ के प्रयास के संबंध में एजेंसियों से विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। संपर्क स्थापित हुआ और आतंकवादी फंस गए।''