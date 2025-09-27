मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Politics: ‘I Love Muhammad’ विवाद को लेकर ओवैसी ने BJP पर साधा निशाना, कहा- हैप्पी बर्थडे PM की अनुमति लेकिन…

    बिहार के पूर्णिया में चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने 'आई लव मुहम्मद' विवाद को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि 'हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर और हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर के पोस्टर लगाने की अनुमति है, लेकिन इसकी नहीं?

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 01:59:51 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 02:01:59 PM (IST)
    Bihar Politics: ‘I Love Muhammad’ विवाद को लेकर ओवैसी ने BJP पर साधा निशाना, कहा- हैप्पी बर्थडे PM की अनुमति लेकिन…
    आई लव मुहम्मद' विवाद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगूल बज चुका है। सभी पार्टिया कमर कसकर मैदान में उतर चुकी हैं। नेता आरोप-प्रत्यारोप, बयानबाजी और तरह तरह के राजनीतिक हतकंडे अपना रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी भी इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में चुनावी प्रचार के लिए AIMIM के राष्ट्रीयअध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतर गए हैं।

    असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल वाले क्षेत्र में दौरे पर हैं और प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान वे महागठबंधन और एनडीए दोनों पर ही जमकर निशाना साध रहे हैं। प्रचार के लिए पूर्णिया पहुंचे ओवैसी ने देश में चल रहे 'आई लव मुहम्मद' विवाद पर को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 'प्यार में राष्ट्र विरोधी क्या है ? क्या हम प्यार के साथ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? समस्या क्या है? इसका मतलब है कि आप प्यार के खिलाफ हैं।'

    अपने भाषण के दौरान उन्होंने आगे कहा कि एक मुसलमान तब तक सच्चा मुसलमान नहीं है जब तक वह मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी रसूल मानता है। एशिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। आप अपनी इस प्रतिक्रिया से किस तरह का संदेश दे रहे हैं?

    इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर और हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर के पोस्टर लगाने की अनुमति है, लेकिन यह नहीं? वे नहीं चाहते कि कोई प्यार के बारे में बात करे... क्या होगा? हम कहां जाएंगे?...'

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ के इस मंदिर में जल रही है PM Modi के नाम की मनोकामना ज्योत कलश, श्रद्धालु ने अपना नाम रखा गुप्त

    पिछली बार जीती थी 5 सीटें

    आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी AIMIM के प्रत्याशियों ने भाग लिया था। उस चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली थीं। हालांकि बाद में उनके चार विधायक राजद में शामिल हो गए थे। ये सीटे उन्हें सीमांचल वाले सीटों पर ही मिली थी। ऐसे में इस बार फिर ओवैसी सीमांचल में अपनी पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। इसी क्रम में वे पूर्णिया पहुंचे और वहां आई लव मुहम्मद वाले विवाद पर बयान दिया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.