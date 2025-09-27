Bihar Politics: ‘I Love Muhammad’ विवाद को लेकर ओवैसी ने BJP पर साधा निशाना, कहा- हैप्पी बर्थडे PM की अनुमति लेकिन…

डिजिटल डेस्क, इंदौर: बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगूल बज चुका है। सभी पार्टिया कमर कसकर मैदान में उतर चुकी हैं। नेता आरोप-प्रत्यारोप, बयानबाजी और तरह तरह के राजनीतिक हतकंडे अपना रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी भी इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में चुनावी प्रचार के लिए AIMIM के राष्ट्रीयअध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतर गए हैं।

असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल वाले क्षेत्र में दौरे पर हैं और प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान वे महागठबंधन और एनडीए दोनों पर ही जमकर निशाना साध रहे हैं। प्रचार के लिए पूर्णिया पहुंचे ओवैसी ने देश में चल रहे 'आई लव मुहम्मद' विवाद पर को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 'प्यार में राष्ट्र विरोधी क्या है ? क्या हम प्यार के साथ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? समस्या क्या है? इसका मतलब है कि आप प्यार के खिलाफ हैं।'