नई दिल्ली Padma Awards 2021 । इस साल देश के करीब 119 विभूतियों को पद्म अवॉर्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन विभूतियों को सम्मानित किया। इनमें से कई हस्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 हस्तियों को पद्म भूषण और 102 शख्सियतों को पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। आज सम्मानित किए जाने वाले लोगों में 29 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा 16 ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें मरणोपरांत पद्म सम्मान दिया गया है।

119 Padma Awards to be presented by President Ram Nath Kovind this year, the ceremony for which will begin shortly.

The list comprises 7 Padma Vibhushan, 10 Padma Bhushan and 102 Padma Shri Awards. 29 of the awardees are women, 16 Posthumous awardees and 1 transgender awardee. pic.twitter.com/OlyRT9q4Zz

