डिजिटल डेस्क, नईदिल्ली। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक अब आगरा जाकर ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। क्योंकि उन्हें आगरा जाने की अनुमति मिल गई है। इससे पहले सुरक्षा कारणों से उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। जिसकी वजह से उनकी यात्रा लगातार सुर्खियों में है। उन्होंने आगरा का ताजमहल और दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी।

अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है, सुरक्षा जांच के बाद भारत सरकार ने मुसादिक मलिक को ताजमहल जाने की अनुमति दे दी है। अब वह नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों के साथ आगरा जाकर ताजमहल का दीदार करेंगे।

दरगाह जाने की गुजारिश अब भी ठुकराई गई उनकी दिल्ली स्थित निजामुद्दीन दरगाह जाने की गुजारिश अब भी ठुकरा दी गई है, यानी ताजमहल का रास्ता तो खुल गया है, लेकिन दरगाह जाने का रास्ता बंद ही है। 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के दौरे पर हैं मंत्री पाक मंत्री मुसादिक मलिक 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित पहले SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। यह कार्यक्रम दिल्ली के ऐतिहासिक पुराने किले में हो रहा है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। मलिक ने अपनी भारत यात्रा के दौरान आगरा के ताजमहल और दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति मांगी थी, शुरुआत में भारत सरकार ने दोनों जगहों पर जाने से इनकार कर दिया था। उन्हें साफ बता दिया गया था कि उनका वीजा सिर्फ SCO कार्यक्रम तक सीमित है और इसके अलावा वह किसी दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे। लेकिन अब सरकार ने उन्हें आगरा जाने की अनुमति दे दी है।