पटना में तेज रफ्तार कार ट्रक में पीछे से जा घुसी, पांच लोगों की मौत; गैस कटर से निकाले शव

एजेंसी, पटना। पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र में भीषड़ सड़क हादसा हो गया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। पटना गया फोरलेन पर सुईथा में बुधवार देर रात करीब 12 बजे तेज रफ्तार कार ट्रक में पीछे से जा घुसी। कार सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने जानकारी दी कि तेज रफ्तार कार बुधवार रात 12 बजे अनियंत्रित होकर ट्रक में पीछे घुस गई। हादसा इतना भीषड़ था कि कार में सवार सभी पांच लोगों की बुरी तरह मौत हो गई। सभी मृतकों की पहचान हो गई है। वह पटना के कुर्जी निवासी थे।