    पटना में तेज रफ्तार कार ट्रक में पीछे से जा घुसी, पांच लोगों की मौत; गैस कटर से निकाले शव

    पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र में भीषड़ सड़क हादसा हो गया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। पटना गया फोरलेन पर सुईथा में बुधवार देर रात करीब 12 बजे तेज रफ्तार कार ट्रक में पीछे से जा घुसी।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 07:52:15 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 08:40:17 AM (IST)
    पटना में भीषण सड़क हादसा। (फोटो- जागरण)

    एजेंसी, पटना। पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र में भीषड़ सड़क हादसा हो गया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। पटना गया फोरलेन पर सुईथा में बुधवार देर रात करीब 12 बजे तेज रफ्तार कार ट्रक में पीछे से जा घुसी। कार सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

    पुलिस ने जानकारी दी कि तेज रफ्तार कार बुधवार रात 12 बजे अनियंत्रित होकर ट्रक में पीछे घुस गई। हादसा इतना भीषड़ था कि कार में सवार सभी पांच लोगों की बुरी तरह मौत हो गई। सभी मृतकों की पहचान हो गई है। वह पटना के कुर्जी निवासी थे।

    मृतक युवकों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है। एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही परसा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। पुलिस को शवों को निकालने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ी। गैस कटर के इस्तेमाल से शवों का क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला जा सका।

    पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार है। उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।

