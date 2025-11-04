मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: मोदी सरकार सिर्फ 436 रुपये में दे रही 2 लाख का बीमा कवर, जानिए आवेदन की प्रोसेस

    प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक सस्ती जीवन बीमा स्कीम है। सिर्फ 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख तक का कवर मिलता है। 18 से 55 वर्ष तक के लोग बैंक के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यह योजना परिवार को आर्थिक सुरक्षा देती है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 01:15:25 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 01:15:25 PM (IST)
    PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: मोदी सरकार सिर्फ 436 रुपये में दे रही 2 लाख का बीमा कवर, जानिए आवेदन की प्रोसेस
    प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) की शुरुआत मोदी सरकार ने की थी।

    HighLights

    1. सिर्फ 436 रुपये में 2 लाख रुपये का बीमा कवर।
    2. 18 से 55 वर्ष तक के लोग पात्र।
    3. बीमा अवधि 1 जून से 31 मई तक।

    डिजिटल डेस्क। देश में आज भी कई परिवार ऐसे हैं, जिनकी आमदनी बेहद सीमित है। ऐसे में घर के मुखिया या कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाने पर पूरा परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है। ऐसे परिवारों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) की शुरुआत मोदी सरकार ने की थी।

    यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी सस्ते प्रीमियम में जीवन बीमा का लाभ उठा सकें।

    सिर्फ 436 रुपये में 2 लाख रुपये का बीमा कवर

    • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कोई भी 18 से 55 वर्ष की आयु का व्यक्ति केवल 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। यह बीमा टर्म एक साल का होता है, जो हर वर्ष 1 जून से 31 मई तक मान्य रहता है।


  • यदि बीमा अवधि के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार या नॉमिनी को 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है। यह रकम परिवार के खर्च, बच्चों की शिक्षा या अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।

    • आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान

    • इस योजना में आवेदन करने के लिए किसी एजेंट या बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं।

    • बैंक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फॉर्म भरकर आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं। आवेदन के बाद बैंक आपका बीमा सक्रिय कर देता है और हर वर्ष निर्धारित प्रीमियम स्वतः आपके खाते से कट जाता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.