PM Kisan में सालाना ₹6000, लेकिन इस योजना से मिलता है ₹36000; जानें कौन कर सकता है आवेदन

डिजिटल डेस्क। पीएम किसान योजना की तरह ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) भी केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देने का काम करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खेत-खलिहान में जीवनभर मेहनत करने वाले किसानों को बुजुर्ग होने पर भी नियमित आय मिलती रहे, ताकि रिटायरमेंट के बाद उनकी आर्थिक चिंताएं कम हों।

60 वर्ष के बाद मिलती है पेंशन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है। इसमें किसान हर महीने एक निर्धारित राशि जमा करते हैं, जो उनकी उम्र के आधार पर तय होती है। 60 साल की आयु पूरी करने के बाद लाभार्थी को हर महीने ₹3,000 तक पेंशन मिलती है। यह पेंशन किसानों को वृद्धावस्था में नियमित आर्थिक मजबूती देती है।