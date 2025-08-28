PM Kisan 21st Installment: अब बैंक नहीं रोक पाएगी किसानों की किस्त, सरकार के निर्देश से आपको होगा फायदा

डिजिटल डेस्क। भारत सरकार ने पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को समय पर किसानों तक पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। कई बार देखा गया है कि तकनीकी खामियों और गलत जानकारी की वजह से किसानों के खातों में राशि देरी से पहुंची है। इसे रोकने के लिए केंद्र ने राज्यों और बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार किसी भी किसान की किस्त छूटनी नहीं चाहिए।

किसानों के जीवन में योजना का महत्व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। यह देश की पहली डायरेक्ट इनकम बेनिफिट स्कीम है, जिसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है।

यह राशि तीन किस्तों में 2,000-2,000 रुपये कर दी जाती है। इसको सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अब तक सरकार 20 किस्तों में औसतन 3.90 लाख करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेज चुकी है। भुगतान में आई रुकावटें पिछली किस्तों में सबसे बड़ी समस्या आधार कार्ड को बैंक खातों से लिंक न होने की रही। कई किसानों के बैंक खातों में अधूरी KYC, फिक्स्ड डिपॉजिट या लोन खातों की गलत जानकारी देने जैसी समस्याएं भी सामने आईं। इस वजह से बड़ी संख्या में किसानों को समय पर किस्त नहीं मिल पाई।