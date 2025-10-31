आपकी PM Kisan Yojana 21st Installment अटक न जाए, तुरंत सुधार लें अपनी ये गलतियां

डिजिटल डेस्क। देश की मोदी सरकार किसानों के हितों को लेकर लगातार कदम उठा रही है। किसानों की आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) चलाई जा रही है, जिसके तहत हर साल पात्र किसानों को 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।