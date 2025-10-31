आपकी PM Kisan Yojana 21st Installment अटक न जाए, तुरंत सुधार लें अपनी ये गलतियां
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है। किसानों को ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन तुरंत पूरा करने की सलाह दी गई है। गलत या अधूरी जानकारी वाले खातों में किस्त अटक सकती है, इसलिए दस्तावेजों की जांच जरूरी है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। (फाइल फोटो)
HighLights
- दिसंबर में जारी होगी 21वीं पीएम किसान किस्त
- ई-केवाईसी न कराने पर अटक सकती है राशि
- भूमि सत्यापन कराना किसानों के लिए अनिवार्य
डिजिटल डेस्क। देश की मोदी सरकार किसानों के हितों को लेकर लगातार कदम उठा रही है। किसानों की आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) चलाई जा रही है, जिसके तहत हर साल पात्र किसानों को 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। अब तक सरकार इस योजना की 20 किस्तें जारी कर चुकी है, जबकि किसान अब 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।
इन गलतियों से अटक सकती है 21वीं किस्त
- केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों के दस्तावेज अधूरे हैं, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है। सबसे बड़ी गलती ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी न करना है। कई किसान अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। साथ ही भू-सत्यापन (Land Verification) न करवाना भी एक बड़ी समस्या है।
अगर किसान इन दोनों प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करते हैं, तो दिसंबर में आने वाली 21वीं किस्त उनके खातों में नहीं पहुंचेगी। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे किस्त जारी होने से पहले अपनी ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर लें।
कब जारी होगी 21वीं किस्त?
- जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है। हर साल तीन किस्तें अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में भेजी जाती हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार भी पहले या दूसरे सप्ताह में 2,000 रुपये की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
सरकार ने यह भी कहा है कि किसानों के बैंक खाते से जुड़ी जानकारी किस्त जारी होने से पहले सुधार लेनी चाहिए, जिससे भुगतान में कोई दिक्कत न हो।