    PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त जारी, इन राज्यों के 27 लाख किसानों के खाते में आए 540 करोड़ रुपये

    PM Kisan Yojana: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan) की 21वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत 27 लाख किसानों को लाभ मिला है। यह किस्त सबसे पहले उन राज्यों के लिए जारी की गई है जो बाढ़ की मार झेल रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 02:59:43 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 03:11:28 PM (IST)
    पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी

    HighLights

    1. केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की
    2. 27 लाख किसानों के खाते में सरकार ने भेजे 540 करोड़ रुपये
    3. हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों को मिला फायदा

    डिजिटल डेस्क। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) की 21वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत देशभर के 27 लाख किसानों को लाभ मिला है। यह किस्त सबसे पहले उन राज्यों के लिए जारी की गई है जो बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड शामिल हैं।

    इसको लेकर कृषि मंत्रालय ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि - प्राकृतिक आपदा की घड़ी में भी किसानों के साथ, सीधी मदद, सीधा विश्वास। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का अग्रिम वितरण आज कृषि भवन, नई दिल्ली से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित 27 लाख से अधिक किसानों को 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की गई।'

    खबर अपडेट की जा रही है।

