PM Kisan Yojana: इस राज्य के किसानों को 2000 के साथ मिलेंगे अतिरिक्त एक हजार रुपये, जानिए क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) बुधवार को जारी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं किस्त का एलान किसान दिवस के मौके पर कोयंबटूर, तमिलनाडु से करेंगे। हालांकि एक राज्य ऐसा भी है, जहां किसानों को 2000 नहीं बल्कि 3000 रुपये मिलेंगे।

हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य की, जहां के किसानों को 2000 रुपये के साथ 1000 रुपये और मिलेंगे। इन किसानों को अतिरिक्त एक हजार रुपये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलेंगे। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 3000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।