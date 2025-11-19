PM Kisan Yojana: इस राज्य के किसानों को 2000 के साथ मिलेंगे अतिरिक्त एक हजार रुपये, जानिए क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) बुधवार को जारी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं किस्त का एलान किसान दिवस के मौके पर कोयंबटूर, तमिलनाडु से करेंगे। हालांकि एक राज्य ऐसा भी है, जहां किसानों को 2000 नहीं बल्कि 3000 रुपये मिलेंगे।
हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य की, जहां के किसानों को 2000 रुपये के साथ 1000 रुपये और मिलेंगे। इन किसानों को अतिरिक्त एक हजार रुपये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलेंगे। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 3000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
स्टेप 1- सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप 2 - अब यहां Beneficiary Status वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। ये आपको Farmer Corner वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा।
स्टेप 3- अब यहां अपना आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद आप चेक कर पाएंगे कि आपको पैसे मिले या नहीं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2019 में की थी। इस योजना के अंतर्गत हर साल किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।