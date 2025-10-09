पीएम किसान 21वीं किस्त: केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कुछ राज्यों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त अग्रिम रूप से जारी कर दी है। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू और कश्मीर शामिल हैं। सरकार ने अब तक प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 8.5 लाख से अधिक किसानों को 170 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। इस बीच, अन्य राज्यों के किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

इन निधियों का उद्देश्य किसानों की कृषि और घरेलू जरूरतों को पूरा करना है। जबकि शुरू में यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार सभी भूमिधारक किसानों को शामिल करने के लिए कर दिया गया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के लिए एक केंद्र सरकार की योजना है, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी, 2019 को लॉन्च किया था, और यह 1 दिसंबर, 2018 से लागू थी। यह योजना देश भर में पात्र भूमिधारक किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक राशि प्रदान करती है। यह वित्तीय सहायता लाभार्थियों के खातों में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में हस्तांतरित की जाती है, जो हर चार महीने में वितरित की जाती है।

पीएम किसान की 21वीं किस्त कब जारी होगी

जबकि कुछ राज्यों को पहले ही 2000 रुपये की अपनी पहली किस्त मिल चुकी है, अन्य अभी भी इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित राज्यों को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि सरकार ने धन के वितरण के लिए विशिष्ट तिथियां जारी नहीं की हैं, लेकिन अनुमान है कि अगली किस्त अक्टूबर और नवंबर 2025 के बीच की जाएगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह अनुमान है कि केंद्र दिवाली से पहले शेष किस्तें जारी करने की उम्मीद है।

पीएम किसान योजना: किसानों को ईकेवाईसी पूरा करना होगा

जिन किसानों ने अभी तक अपनी ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके लिए भुगतान में देरी होगी। अपनी ईकेवाईसी पूरी करने के लिए आप यहां जा सकते हैं:

- आपका निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)

- राज्य सेवा केंद्र

- पीएम-किसान वेबसाइट (pmkisan.gov.in)

- पीएम-किसान मोबाइल ऐप, जो Google Play Store में एनआईसी के ई-गव मोबाइल ऐप खाते पर होस्ट किया गया है

अपने बैंक खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना भुगतान रोका जा सकता है। अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करने के लिए, आप अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पते का प्रमाण (जैसे बिजली बिल या पानी का बिल), और अपनी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी के साथ अपनी निकटतम बैंक शाखा में जा सकते हैं।

यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि यदि आप योजना के लिए आवेदन करते समय या ईकेवाईसी प्रक्रिया के दौरान गलत विवरण जमा करते हैं, तो आपकी किस्तें रोकी जा सकती हैं।