'मेरी मां को कांग्रेस, RJD के मंच से दी गाली', माताओं को संबोधित कर भावुक हुए PM Modi

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बिहार राज्य निधि साख सहकारी संग लिमिटेड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के मंच से दी गई मां की गाली पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरी स्वर्गीय मां तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। मेरी मां को कॉग्रेस, राजद के मंच से गाली दी गई। उसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था।

पीएम मोदी ने कहा कि मां हमारा संसार है। मां हमारा स्वाभिमान है। इस संस्कार संपन्न बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में RJD कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियाँ दी गईं। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं हैं। ये देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "Mother is our world. Mother is our self-respect. I had not even imagined what happened a few days ago in this tradition-rich Bihar. My mother was abused from the stage of RJD-Congress in Bihar... These abuses are not just an insult to… pic.twitter.com/POPJbGFGqt — ANI (@ANI) September 2, 2025

मैं जानता हूं कि आप सभी को, बिहार की हर मां को, ये देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा होगा। मैं जानता हूं, जितना दर्द मेरे दिल में है, उतना ही दर्द बिहार के लोगों को भी है।

मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं...

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "...My mother separated me from her so that I could serve crores of mothers like you. You all know that now my mother is not alive. Some time ago, after completing 100 years of age, she left us all. That mother of mine, who has nothing… pic.twitter.com/xQK5Yp8UJF — ANI (@ANI) September 2, 2025

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मेरी मां ने मुझे अपने से अलग कर दिया, जिससे मैं आप जैसी करोड़ों माताओं की सेवा कर सकूं। आप सब जानते हैं कि अब मेरी मां जीवित नहीं हैं। कुछ समय पहले 100 वर्ष की आयु में हम सबको छोड़कर चली गईं। मेरी वो मां, जिसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, जो अब नहीं रही, उसे राजद, कांग्रेस के मंच से गालियां दी गईं।