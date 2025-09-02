मेरी खबरें
    'मेरी मां को कांग्रेस, RJD के मंच से दी गाली', माताओं को संबोधित कर भावुक हुए PM Modi

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बिहार राज्य निधि साख सहकारी संग लिमिटेड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के मंच से दी गई मां की गाली पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरी स्वर्गीय मां तक को इन्होंने नहीं छोड़ा

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 01:31:57 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 02:53:17 PM (IST)
    पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। (फोटो- सोशल मीडिया)

    एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बिहार राज्य निधि साख सहकारी संग लिमिटेड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के मंच से दी गई मां की गाली पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरी स्वर्गीय मां तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। मेरी मां को कॉग्रेस, राजद के मंच से गाली दी गई। उसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था।

    ये मताओं, बहनों व बेटियों का अपमान

    पीएम मोदी ने कहा कि मां हमारा संसार है। मां हमारा स्वाभिमान है। इस संस्कार संपन्न बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में RJD कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियाँ दी गईं। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं हैं। ये देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है।

    मैं जानता हूं कि आप सभी को, बिहार की हर मां को, ये देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा होगा। मैं जानता हूं, जितना दर्द मेरे दिल में है, उतना ही दर्द बिहार के लोगों को भी है।

    मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं...

    नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मेरी मां ने मुझे अपने से अलग कर दिया, जिससे मैं आप जैसी करोड़ों माताओं की सेवा कर सकूं। आप सब जानते हैं कि अब मेरी मां जीवित नहीं हैं। कुछ समय पहले 100 वर्ष की आयु में हम सबको छोड़कर चली गईं। मेरी वो मां, जिसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, जो अब नहीं रही, उसे राजद, कांग्रेस के मंच से गालियां दी गईं।

    बहनों और माताओं मैं आपके चेहरे देख सकता हूं। मैं केवल उस दर्द की कल्पना कर सकता हूं, जो आपने महसूस किया होगा। मैं कुछ माताओं की आंखों में आंसू देख सकता हूँ। यह बहुत दुखद है, दर्दनाक है।

