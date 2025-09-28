GST के नए स्लैब लागू होने के बाद PM Modi की पहली 'मन की बात', भगत सिंह व लता मंगेशकर को किया याद

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 126वें एपिसोड के जरिए देशवासियों से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने आज जयंति पर महान क्रांतिकारी भगत सिंह व महान गायक लता मंगेशकर को याद किया। 22 सितंबर 2025 से देशभर में जीएसटी के नए टैक्स स्लैब लागू हो चुके हैं, जिसके तहत अब केवल 5% और 18% के दो ही स्लैब रखे गए हैं। इससे कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें घटा दी हैं। पहली बार पीएम मोदी ने नए स्लैब लागू होने के बाद ‘मन की बात’ की।

भगत सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अमर शहीद भगत सिंह सभी के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने अंग्रेजों को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि उनके साथ युद्धबंदी जैसा व्यवहार किया जाए और उन्हें तथा उनके साथियों को गोली मार दी जाए। वे लोगों के दुखों के प्रति बहुत संवेदनशील थे।

पीएम मोदी ने बहुत अधिकारियों से की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय नौसेना के दो बहादुर अधिकारियों ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है। मैं 'मन की बात' के श्रोताओं को इन दो बहादुर अधिकारियों से परिचित कराना चाहता हूं। एक हैं लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और दूसरी हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। छठ को यूनेस्को में शामिल करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार भी छठ पूजा से जुड़े एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है। जब छठ पूजा यूनेस्को की सूची में शामिल हो जाएगी, तो दुनिया के हर कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे।

हमारे त्योहार भारत की संस्कृति को जीवित रखते हैं। छठ पूजा दिवाली के बाद आने वाला एक पवित्र त्योहार है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बेहद खास है। इसमें हम डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। छठ न केवल देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है, बल्कि इसकी भव्यता दुनिया भर में भी दिखाई देती है। आज यह एक वैश्विक त्योहार बनता जा रहा है। पीएम ने की खादी खरीदने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया और खादी उनमें सबसे प्रमुख थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद खादी का आकर्षण कम होता गया, लेकिन पिछले 11 वर्षों में देश के लोगों का खादी के प्रति आकर्षण काफी बढ़ा है।

पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में भारी वृद्धि देखी गई है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी उत्पाद जरूर खरीदें। गर्व से कहें कि ये स्वदेशी हैं। इसे #VocalforLocal के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुना कार्यक्रम #WATCH | Bhopal | Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav listens to the 126th episode of PM Modi's 'Mann Ki Baat' pic.twitter.com/6FQChOeTky — ANI (@ANI) September 28, 2025 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल अलग-अलग बूथों पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों के साथ सुना। मुख्यमंत्री ने बैरसिया विधानसभा के परवलिया सड़क के बूथ क्र. 264, जगदीशपुर में स्व सहायता समूह की बहनों के साथ कार्यक्रम सुना।