    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 12:28:23 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 12:34:31 PM (IST)
    'दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे', भूटान से PM मोदी की दो टूक
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पर हैं।

    एजेंसी, भूटान। दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की धरती से इस आतंकवादी घटना की साजिश में शामिल हर गुनहगार को चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।"

    उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत दुखी मन से यहां आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी को बहुत दुखी किया है। मैं प्रभावित परिवारों का दुख समझता हूं। पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जाँच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में था। हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक पहुंचेंगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।


    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज इस मंच से एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं। निकट भविष्य में भारत आगंतुकों और निवेशकों की सुविधा के लिए गेलेफू के पास एक आव्रजन चौकी भी बनाएगा।

    भूटानी नागरिकों को जीवन बन रहा सुगम

    • भारत और भूटान की प्रगति और समृद्धि आपस में जुड़ी हुई है। इसी भावना के साथ पिछले साल भारत सरकार ने भूटान की पंचवर्षीय योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये के योगदान की घोषणा की थी। इस राशि का उपयोग सड़क से लेकर कृषि, वित्त से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक, हर क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे भूटानी नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने में मदद मिल रही है।

  • अतीत में भारत ने भूटान के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं। अब यहां UPI भुगतान सुविधा का भी विस्तार हो रहा है। हम यह सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं कि भारत आने पर भूटानी नागरिकों की भी UPI तक पहुंच हो।

