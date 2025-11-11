'दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे', भूटान से PM मोदी की दो टूक

एजेंसी, भूटान। दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की धरती से इस आतंकवादी घटना की साजिश में शामिल हर गुनहगार को चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत दुखी मन से यहां आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी को बहुत दुखी किया है। मैं प्रभावित परिवारों का दुख समझता हूं। पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जाँच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में था। हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक पहुंचेंगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज इस मंच से एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं। निकट भविष्य में भारत आगंतुकों और निवेशकों की सुविधा के लिए गेलेफू के पास एक आव्रजन चौकी भी बनाएगा। देखें वीडियो #WATCH | Thimphu, Bhutan: On Delhi car blast, PM Narendra Modi says, "...The conspirators behind this will not be spared. All those responsible will be brought to justice." "Today, I come here with a very heavy heart. The horrific incident that took place in Delhi yesterday… pic.twitter.com/64aved9Ke1 — ANI (@ANI) November 11, 2025 भूटानी नागरिकों को जीवन बन रहा सुगम भारत और भूटान की प्रगति और समृद्धि आपस में जुड़ी हुई है। इसी भावना के साथ पिछले साल भारत सरकार ने भूटान की पंचवर्षीय योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये के योगदान की घोषणा की थी। इस राशि का उपयोग सड़क से लेकर कृषि, वित्त से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक, हर क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे भूटानी नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने में मदद मिल रही है।