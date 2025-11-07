वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर आज दिल्ली में भव्य समारोह, PM Modi मोदी करेंगे उद्घाटन

डिजिटल डेस्क। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज (शुक्रवार) दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भव्य आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्षभर चलने वाले राष्ट्रव्यापी उत्सव का शुभारंभ करेंगे और इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और विशेष सिक्का भी जारी करेंगे।

यह कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा और वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा। यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणास्रोत रहा है और आज भी राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक है।

कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां

सुबह लगभग 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी समारोह का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सुबह 9:50 बजे देशभर में सार्वजनिक स्थलों पर वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन किया जाएगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वंदे मातरम की रचना बंकिमचंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन की थी। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक बना और आज भी हर भारतीय के हृदय में विशेष स्थान रखता है।

पीएम मोदी का संदेश

प्रधानमंत्री ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि 7 नवंबर का दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। हम वंदे मातरम के गौरवशाली 150 वर्षों का उत्सव मनाने जा रहे हैं। यह प्रेरक आह्वान देश की कई पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत करता रहा है।