PM मोदी को मां की गाली देने वाला मोहम्मद रिजवी गिरफ्तार, राहुल गांधी के मंच से बोले थे अपशब्द

डिजिटल डेस्क। बिहार के दरभंगा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने पर राजनीति गरमा गई है। इस मामले में दरभंगा से मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार किया गया है।

राहुल गांधी बिहार में चुनाव के चलते वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान दरभंगा में उनके स्वागत के लिए मंच सजाया गया था। इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

भाजपा ने वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने दरभंगा आरोपी मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी के लिए स्वागत मंच तैयार करने वाले मोहम्मद नौशाद ने वीडियो वायरल होने के बाद माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके बारे में इस तरह के शब्दों का कड़ा विरोध करते हैं। पढ़ें पूरा मामला बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में कांग्रेस सहित महागठबंधन एसआईआर के मुद्दे को लेकर वोट अधिकार यात्रा के जरिए जनता तक पहुंच रही है। इस यात्रा को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। उनका काफिला बुधवार को दरभंगा पहुंचा था। यहां की विधानसभा क्षेत्र के समिरी में मोहम्मद नौशाद ने स्वागत मंच लगाया था। वह कांग्रेस से टिकट के दावेदार हैं। इसी मंच से कांग्रेस के कार्यकर्ता का पीएम मोदी को मां की गाली देने का वीडियो वायरल हो गया।