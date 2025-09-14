मेरी खबरें
    PM मोदी आज असम को देंगे 18 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, पश्चिम बंगाल होगा अगला पड़ाव

    पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे दिन असम में 18,530 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गुवाहाटी में भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री ने दरांग, गुवाहाटी और गोलाघाट में परियोजनाओं की नींव रखी। अब वे बंगाल दौरे पर जाएंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 09:06:52 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 09:15:10 AM (IST)
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर दौरे का आज दूसरा दिन। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. असम में 18,530 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ।
    2. गुवाहाटी में भूपेन हजारिका की जयंती पर श्रद्धांजलि।
    3. दरांग, गुवाहाटी में रिंग रोड परियोजना की आधारशिला।

    एजेंसी, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां वे असम में 18,530 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। शनिवार को मणिपुर के बाद गुवाहाटी पहुंचे पीएम मोदी ने भारत रत्न भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और रोड शो किया।

    आज वे दरांग, गुवाहाटी और गोलाघाट में कई बड़ी परियोजनाओं की नींव रखेंगे, जिनमें रिंग रोड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी संयंत्र से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री दो दिवसीय बंगाल दौरे पर रवाना होंगे, जहां वे कोलकाता और पूर्णिया में कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।

