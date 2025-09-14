PM मोदी आज असम को देंगे 18 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, पश्चिम बंगाल होगा अगला पड़ाव

एजेंसी, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां वे असम में 18,530 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। शनिवार को मणिपुर के बाद गुवाहाटी पहुंचे पीएम मोदी ने भारत रत्न भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और रोड शो किया।

आज वे दरांग, गुवाहाटी और गोलाघाट में कई बड़ी परियोजनाओं की नींव रखेंगे, जिनमें रिंग रोड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी संयंत्र से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री दो दिवसीय बंगाल दौरे पर रवाना होंगे, जहां वे कोलकाता और पूर्णिया में कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

The entire day tomorrow, 14th September, will be devoted to the development of Assam! Projects worth over Rs. 18,530 crore will either be inaugurated or their foundation stones will be laid. The first programme will take place in Darrang, where the foundation stone will be laid… — Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2025

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।