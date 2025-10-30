PM Mudra Yojana: सरकार दे रही व्यवसाय शुरू करने के लिए लाखों रुपये, जानें कैसे मिलेगा लोन

मेरी खबरें
    प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार चाहने वालों को बिना गारंटी लोन दिया जाता है। इसमें शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी के तहत 50 हजार से 10 लाख रुपये तक का कर्ज मिल सकता है। आवेदन बैंक शाखा या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 07:54:21 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 07:54:21 AM (IST)
    1. बिना गारंटी और कम ब्याज दर पर लोन सुविधा।
    2. शिशु, किशोर, तरुण तीन श्रेणियों में लोन वर्गीकृत।
    3. शिशु में 50 हजार, तरुण में 10 लाख तक का लोन।

    डिजिटल डेस्क। अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण रुकावट महसूस करते हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकती है।

    केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2015 में छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप शुरू करने वालों और स्वरोजगार चाहने वाले लोगों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से की थी। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी और कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे लाखों लोगों ने अब तक अपना रोजगार खड़ा किया है।

    तीन कैटेगरी में मिलता है लोन

    प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन शिशु, किशोर और तरुण तीन श्रेणियों में दिया जाता है।

    • शिशु कैटेगरी: 50,000 रुपये तक का लोन।

    • किशोर कैटेगरी: 5 लाख रुपये तक का लोन।

    • तरुण कैटेगरी: 10 लाख रुपये तक का लोन।

    लोन का उपयोग आप दुकान खोलने, सर्विस सेक्टर बिजनेस शुरू करने या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में कर सकते हैं। कोई व्यक्ति तरुण कैटेगरी का लोन समय पर चुका देता है, तो उसे तरुण प्लस कैटेगरी में 20 लाख रुपये तक का लोन भी मिल सकता है।


    कैसे करें आवेदन?

    • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को अपने नजदीकी बैंक शाखा या मुद्रा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आवेदन फॉर्म भरना होता है, जिसमें बिजनेस का नेचर, अनुमानित लागत और जरूरी पूंजी की जानकारी देनी होती है। पहचान पत्र, पते का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी देना जरूरी है।

    • जांच के बाद बैंक लोन स्वीकृत कर देता है और राशि सीधे खाते में भेज दी जाती है। सरकार का यह कदम स्वरोजगार को बढ़ावा देने और छोटे कारोबारियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना बेरोजगारी घटा रही है। लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा भी बना रही है।

