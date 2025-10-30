PM Mudra Yojana: सरकार दे रही व्यवसाय शुरू करने के लिए लाखों रुपये, जानें कैसे मिलेगा लोन

डिजिटल डेस्क। अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण रुकावट महसूस करते हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकती है।

केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2015 में छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप शुरू करने वालों और स्वरोजगार चाहने वाले लोगों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से की थी। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी और कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे लाखों लोगों ने अब तक अपना रोजगार खड़ा किया है।