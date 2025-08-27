मोदी सरकार की इस योजना में मिलेगा 20 लाख तक का लोन, इन शर्तों को पूरा कर शुरू करें बिजनेस

डिजिटल डेस्क, इंदौर। PM Mudra Yojana: लोन आज के समय में खुद को आत्मनिर्भर बनाने का एक जरिया है। आप लोन के जरिए बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बने बनाए बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यह आपको सहारा देता है। लोन को पाना आसान नहीं होता है। इसमें कई तरह की शर्तें और कागज लगते हैं। ऐसे में एक आम आदमी लोन पाने की आस ही छोड़ देता है।
केंद्र सरकार ने आम आदमी को आसानी से लोन मिल सके, इसलिए अलग-अलग योजनाएं लेकर आई है। इसका फायदा कई छोटे कारोबारी और युवा उठा रहे हैं। इसमें आपको 20 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। इसके लिए कुछ जरूरी शर्ते पूरी करनी पड़ती हैं।
छोटे कारोबारियों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) में अब लोन की सीमा बढ़ा दी गई है। इस योजना में पहले शिशु, किशोर और तरुण तीन कैटेगरियां हुई करती थीं। अब इसमें तरुण प्लस कैटेगरी जोड़ दी गई है। इस कैटगरी में 20 लाख रुपये तक का लोन मिलता है।
तरुण प्लस कैटेगरी का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा, जिन्होंने तरुण योजना के तहत लिए गए 10 लाख रुपये का लोन समय पर चुकाया है। बिना किसी डिफॉल्ट के पुराने लोन का क्लियर होना अनिवार्य है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए नजदीकी बैंक, सरकारी बैंक या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान में आवेदन किया जा सकता है। पहचान, पते और बिजनेस से जुड़े दस्तावेज जमा करने होते हैं। नया बिजनेस शुरू करने वालों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देनी होती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरी की जा सकती है।