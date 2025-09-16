PM Modi Birthday Special: दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का दूसरा नाम 'नरेंद्र मोदी', 75वें जन्मदिन पर विशेष

नईदुनिया: नरेंद्र दामोदरदास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के छोटे से कस्बे वडनगर में एक साधारण चाय बेचने वाले परिवार में हुआ। दामोदरदास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के छह बच्चों में तीसरे नंबर के नरेंद्र बचपन से ही मेहनती थे। पिता की चाय की दुकान पर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए उन्होंने गरीबी और कष्ट के दिन देखे।

स्कूल में औसत छात्र होने के बावजूद, वे वाद-विवाद में माहिर थे। 1960 के दशक में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े, जहां लक्ष्मणराव इनामदार जैसे मार्गदर्शकों ने उन्हें राजनीतिक दिशा दी। किशोरावस्था में ही वे बाल स्वयंसेवक बने और 1970 के दशक में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में काम करने लगे।

नरेंद्र मोदी की शिक्षा (PM Modi Education Qualification) नरेंद्र मोदी की शिक्षा भी संघर्षपूर्ण रही। उन्होंने गुजरात बोर्ड से 1967 में SSC पूरा किया, फिर 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में BA और 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से MA किया। 1968 में हिंदू परंपरा के अनुसार जशोदाबेन चिमनलाल से विवाह हुआ, लेकिन वे अलग रहे। 1965 के भारत-पाक युद्ध और 1967 के गुजरात बाढ़ में उन्होंने स्वयंसेवा की, जो उनके सेवा भाव को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980 के दशक में हुई जब वे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के गुजरात इकाई के संस्थापकों में शामिल हुए। 1987 में भाजपा में औपचारिक रूप से शामिल होकर वे गुजरात प्रदेश महामंत्री बने। 1990 में वे राज्य की गठबंधन सरकार में योगदान दिए और 1995 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को पहली बार गुजरात में सत्ता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 अक्टूबर 2001 को वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने।