PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: सरकार ने 20 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम घरों में लगाए, जानें इसके फायदे

डिजिटल डेस्क। देशभर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 20 लाख से अधिक घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार को जानकारी दी कि बहुत जल्द 30 लाख और घरों में यह सुविधा जोड़ी जाएगी। कुल लक्ष्य एक करोड़ घरों तक सोलर सिस्टम पहुंचाने का है।

20 लाख घरों तक पहुंची योजना प्रह्लाद जोशी ने बताया कि अब तक 20 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाया जा चुका है और जल्द ही 30 लाख और जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य एक करोड़ परिवारों तक सोलर सिस्टम पहुंचाना है। यह देश को दीर्घकालिक ऊर्जा स्थिरता की ओर ले जाएगा।

बिना छत वाले परिवारों के लिए नई व्यवस्था मंत्री ने बताया कि जिन लोगों के पास छत नहीं है, उनके लिए यूटिलिटी-लेड मॉडल को मंजूरी दी गई है। कुछ राज्यों खासकर आंध्र प्रदेश ने इस मॉडल को तेजी से लागू करने की योजना बनाई है। इस व्यवस्था से किरायेदार और अन्य लाभार्थी भी योजना का फायदा उठा सकेंगे। शून्य बिजली बिल का लाभ मंत्री ने कहा कि योजना के तहत आधे से अधिक लाभार्थी परिवारों को शून्य बिजली बिल मिल रहा है। यह आम नागरिकों को राहत दे रहा है। उन्होंने सभी राज्यों से आह्वान किया कि वे इस योजना को और सक्रिय रूप से आगे बढ़ाएं।