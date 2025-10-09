PM SVANidhi Yojana: स्ट्रीट वेंडरों के लिए लाभ, पात्रता और आवेदन कैसे करें, जानें

पीएम स्वनिधि योजना: प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 1 जून, 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित विक्रेताओं की मदद के लिए शुरू की गई थी। यह योजना एक सूक्ष्म ऋण सुविधा थी, जिसे विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडरों के लिए उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था।

योजना का नाम, 'स्वनिधि', एक ऐसे वाक्यांश के बहुत करीब है जिसका अर्थ है 'पानी देने वाला'। यह शब्दों पर एक चतुर खेल पर बनाया गया एक वाक्यांश है क्योंकि "सु" का अर्थ 'अच्छा' है और "निधि" एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 'धन'। जब आप उन्हें 'दान' (जिसका अर्थ है 'दान') के साथ जोड़ते हैं, तो आपको 'सुनिधि-दान' मिलता है, जिसका अर्थ है जीवन देने वाली शक्ति।

पीएम स्वनिधि योजना के लाभ पीएम स्वनिधि योजना में 10,000 रुपये का बिना गारंटी का ऋण और समय पर पुनर्भुगतान पर 7 प्रतिशत की सब्सिडी वाली ब्याज दर शामिल है। यह एक प्रोत्साहन-आधारित योजना है, जहां लाभार्थियों को ऋणों के समय पर पुनर्भुगतान और सरकार की डिजिटल भुगतान सेवाओं, जैसे यूपीआई के उपयोग के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है। जो विक्रेता पहली बार पुनर्भुगतान करते हैं, वे दूसरे ऋण के लिए पात्र हो जाते हैं, और बाद में, विक्रेता 50,000 रुपये के तीसरे ऋण के लिए पात्र होंगे। पीएम स्वनिधि योजना: कौन पात्र है? यह योजना शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए खुली है, जो 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले वेंडिंग कर रहे थे। उनके पास वेंडिंग का प्रमाण पत्र या सिफारिश पत्र होना चाहिए। आयु सीमा: लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कितनी राशि उधार दी जाती है? पहली ऋण राशि 10,000 रुपये तक है। यदि यह पाया जाता है कि विक्रेता ने ऋण का समय पर पुनर्भुगतान किया है, तो अगली बार ऋण देने की राशि बढ़ाकर 20,000 रुपये की जा सकती है। यदि विक्रेता एक और समय पर पुनर्भुगतान करता है, तो उसे ऋण देने की राशि में 50,000 रुपये तक की बोनस वृद्धि मिलती है।