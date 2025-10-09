मेरी खबरें
    PM SVANidhi Yojana: स्ट्रीट वेंडरों के लिए लाभ, पात्रता और आवेदन कैसे करें, जानें

    पीएम स्वनिधि योजना: एक सरकारी योजना जो स्ट्रीट वेंडरों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करती है, समय पर पुनर्भुगतान और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन के साथ।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 05:22:13 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 05:29:23 PM (IST)
    PM SVANidhi Yojana: स्ट्रीट वेंडरों के लिए लाभ, पात्रता और आवेदन कैसे करें, जानें
    प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना।

    HighLights

    1. योजना शहरी, अर्ध-शहरी क्षेत्रों के सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए है।
    2. जो भी 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले वेंडिंग कर रहे थे।
    3. उनके पास वेंडिंग का प्रमाण पत्र, सिफारिश पत्र होना चाहिए।

    पीएम स्वनिधि योजना: प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 1 जून, 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित विक्रेताओं की मदद के लिए शुरू की गई थी। यह योजना एक सूक्ष्म ऋण सुविधा थी, जिसे विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडरों के लिए उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था।

    योजना का नाम, 'स्वनिधि', एक ऐसे वाक्यांश के बहुत करीब है जिसका अर्थ है 'पानी देने वाला'। यह शब्दों पर एक चतुर खेल पर बनाया गया एक वाक्यांश है क्योंकि "सु" का अर्थ 'अच्छा' है और "निधि" एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 'धन'। जब आप उन्हें 'दान' (जिसका अर्थ है 'दान') के साथ जोड़ते हैं, तो आपको 'सुनिधि-दान' मिलता है, जिसका अर्थ है जीवन देने वाली शक्ति।

    पीएम स्वनिधि योजना के लाभ

    पीएम स्वनिधि योजना में 10,000 रुपये का बिना गारंटी का ऋण और समय पर पुनर्भुगतान पर 7 प्रतिशत की सब्सिडी वाली ब्याज दर शामिल है। यह एक प्रोत्साहन-आधारित योजना है, जहां लाभार्थियों को ऋणों के समय पर पुनर्भुगतान और सरकार की डिजिटल भुगतान सेवाओं, जैसे यूपीआई के उपयोग के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है। जो विक्रेता पहली बार पुनर्भुगतान करते हैं, वे दूसरे ऋण के लिए पात्र हो जाते हैं, और बाद में, विक्रेता 50,000 रुपये के तीसरे ऋण के लिए पात्र होंगे।

    पीएम स्वनिधि योजना: कौन पात्र है?

    यह योजना शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए खुली है, जो 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले वेंडिंग कर रहे थे। उनके पास वेंडिंग का प्रमाण पत्र या सिफारिश पत्र होना चाहिए।

    आयु सीमा: लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

    कितनी राशि उधार दी जाती है?

    पहली ऋण राशि 10,000 रुपये तक है। यदि यह पाया जाता है कि विक्रेता ने ऋण का समय पर पुनर्भुगतान किया है, तो अगली बार ऋण देने की राशि बढ़ाकर 20,000 रुपये की जा सकती है। यदि विक्रेता एक और समय पर पुनर्भुगतान करता है, तो उसे ऋण देने की राशि में 50,000 रुपये तक की बोनस वृद्धि मिलती है।

    योजना पर ब्याज दर और सब्सिडी क्या है?

    पहली ऋण राशि पर, नियमित पुनर्भुगतान पर 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी होगी। सब्सिडी सीधे विक्रेता के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

    ऋण के लिए आवेदन कैसे करें?

    कोई भी स्वनिधि योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन तरीकों में पीएम स्वनिधि पोर्टल पर जाना और अपने व्यक्तिगत और वित्तीय विवरणों के साथ पंजीकरण करना शामिल है।

    ऑफलाइन तरीकों में एक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का बैंकिंग संवाददाता/एजेंट शामिल है, जो आपके घर जाएगा, और प्रश्नों के एक त्वरित दौर के बाद विवरण भरेगा।

    क्या पीएम स्वनिधि योजना के लिए कोई पंजीकरण शुल्क है?

    कृपया ध्यान दें कि पीएम स्वनिधि योजना के लिए पंजीकरण पूरी तरह से नि:शुल्क है। कोई प्रसंस्करण या आवेदन शुल्क नहीं है।

    पीएम स्वनिधि योजना के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

    पंजीकरण के लिए एक आधार कार्ड और वेंडिंग का प्रमाण पत्र या सिफारिश पत्र होना आवश्यक है।

    एकाधिक आवेदन

    व्यक्तियों को पिछले ऋणों के समय पर पुनर्भुगतान के बाद बाद के ऋणों के लिए आवेदन करके कई आवेदन करने की भी अनुमति है।

    ऋण पुनर्भुगतान

    पहली ऋण राशि एक वर्ष तक चलनी है। जबकि दूसरी ऋण राशि 18 महीने तक चल सकती है। तीसरा ऋण 36 महीने तक चलता है। पुनर्भुगतान समान मासिक किश्तों (या ईएमआई) का भुगतान करके किया जाता है।

    'संपार्श्विक' के रूप में क्या उपयोग किया जाता है?

    इस योजना की एक बड़ी विशेषता यह है कि विक्रेताओं को किसी भी प्रकार की संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना ऋण प्रदान किया जाता है।

    उधार ली गई राशि का उपयोग कैसे किया जाता है?

    ऋण राशि केवल व्यवसाय से संबंधित कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए है।

    योजना के कुछ अतिरिक्त लाभ क्या हैं?

    ऐसे विक्रेताओं के लिए कई कैशबैक प्रोत्साहन हैं जो डिजिटल लेनदेन का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। इसके अलावा, यह विक्रेताओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाने के लिए स्ट्रीट वेंडरों के बीच डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।

