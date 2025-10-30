मेरी खबरें
    PPF में इनवेस्ट करें हर साल 1.5 लाख, रिटायर होने पर मिलेंगे हर महीने 99 हजार रुपये

    PPF में हर साल 1.5 लाख रुपये निवेश कर आप भविष्य के लिए करोड़ों रुपये की टैक्स-फ्री रकम तैयार कर सकते हैं। 31 साल तक निवेश जारी रखने पर कुल राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है और ब्याज के रूप में हर महीने 99,000 रुपये तक की टैक्स-फ्री इनकम मिल सकती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 01:28:42 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 03:13:06 PM (IST)
    पब्लिक प्रोविडेंट फंड इनवेस्टमेंट का अच्छा विकल्प है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश से 15 साल में 40 लाख रुपये।
    2. अप्रैल 1-5 के बीच निवेश करना सबसे फायदेमंद।
    3. 31 साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स-फ्री रकम।

    डिजिटल डेस्क। अगर आप भी छोटे-छोटे टुकड़ों में सेविंग करना चाहते हैं और टैक्स से बचना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। इसमें सरकार की गारंटी होती है। आपको ब्याज दर 7.1 प्रतिशत मिलता है। निवेश पर पूरा टैक्स बेनिफिट भी दिया जाता है।

    सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश से शुरू करें प्लान

    PPF में अधिकतम सालाना निवेश सीमा 1.5 लाख रुपये है। अगर आप हर साल इतनी राशि निवेश करते हैं और यह निवेश लगातार 15 साल तक जारी रखते हैं, तो कुल 22.50 लाख रुपये जमा हो जाएंगे। इस पर लगभग 18 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा, जिससे आपकी कुल राशि 40.50 लाख रुपये हो जाएगी।


    मैक्सिमम रिटर्न के लिए समय पर करें डिपॉजिट

    PPF निवेश का अधिकतम लाभ पाने के लिए हर साल अप्रैल 1 से 5 तारीख के बीच निवेश करना जरूरी है। ऐसा करने से पूरे साल के लिए ब्याज की गणना अधिकतम अवधि के लिए होती है।

    naidunia_image

    लॉन्ग-टर्म में बनें करोड़पति

    अगर आप इस खाते को 20 साल तक जारी रखते हैं, तो कुल राशि लगभग 66.55 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी। 25 साल में यह 87.50 लाख रुपये और 31 साल में लगभग 1.05 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यानी लंबे समय तक निवेश जारी रखने पर आप बड़ी टैक्स-फ्री रकम बना सकते हैं।

    हर महीने 99 हजार की टैक्स-फ्री इनकम का फॉर्मूला

    31 सालों तक सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश करने पर आपको लगभग 46.50 लाख रुपये की मैच्योरिटी राशि मिलेगी। इस पर करीब 13.92 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा। यानी आपकी टैक्स-फ्री इनकम करीब 99,000 रुपये प्रति माह के बराबर हो सकती है, जिसे आप रिटायरमेंट इनकम के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

