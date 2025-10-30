PPF में इनवेस्ट करें हर साल 1.5 लाख, रिटायर होने पर मिलेंगे हर महीने 99 हजार रुपये

डिजिटल डेस्क। अगर आप भी छोटे-छोटे टुकड़ों में सेविंग करना चाहते हैं और टैक्स से बचना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। इसमें सरकार की गारंटी होती है। आपको ब्याज दर 7.1 प्रतिशत मिलता है। निवेश पर पूरा टैक्स बेनिफिट भी दिया जाता है।

PPF में अधिकतम सालाना निवेश सीमा 1.5 लाख रुपये है। अगर आप हर साल इतनी राशि निवेश करते हैं और यह निवेश लगातार 15 साल तक जारी रखते हैं, तो कुल 22.50 लाख रुपये जमा हो जाएंगे। इस पर लगभग 18 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा, जिससे आपकी कुल राशि 40.50 लाख रुपये हो जाएगी।

मैक्सिमम रिटर्न के लिए समय पर करें डिपॉजिट

PPF निवेश का अधिकतम लाभ पाने के लिए हर साल अप्रैल 1 से 5 तारीख के बीच निवेश करना जरूरी है। ऐसा करने से पूरे साल के लिए ब्याज की गणना अधिकतम अवधि के लिए होती है।

लॉन्ग-टर्म में बनें करोड़पति

अगर आप इस खाते को 20 साल तक जारी रखते हैं, तो कुल राशि लगभग 66.55 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी। 25 साल में यह 87.50 लाख रुपये और 31 साल में लगभग 1.05 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यानी लंबे समय तक निवेश जारी रखने पर आप बड़ी टैक्स-फ्री रकम बना सकते हैं।

हर महीने 99 हजार की टैक्स-फ्री इनकम का फॉर्मूला

31 सालों तक सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश करने पर आपको लगभग 46.50 लाख रुपये की मैच्योरिटी राशि मिलेगी। इस पर करीब 13.92 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा। यानी आपकी टैक्स-फ्री इनकम करीब 99,000 रुपये प्रति माह के बराबर हो सकती है, जिसे आप रिटायरमेंट इनकम के रूप में उपयोग कर सकते हैं।