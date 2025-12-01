शीतकालीन सत्र सिर्फ रस्म नहीं, विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए, ड्रामा करने के लिए जगह बहुत है- PM मोदी

डिजिटल डेस्क: संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर एक भाषण दिया। इस भाषण में पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और संसद की कार्यवाही में बाधा नहीं डालने की बात कही।

प्रधानमंत्री मोदी ने संसद शीतकालीन सत्र पर कहा, "ये शीतकालीन सत्र ये सिर्फ रस्म नहीं है बल्कि राज्य को प्रगति की ओर तेज गति से लेने जाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र करेगा। ऐसा मेरा विश्वास है..."

इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, ड्रामा करने के लिए देश में बहुत जगह है। नारे लगाने के लिए पूरा देश पड़ा है। सदन का कार्यवाही को बाधित नहीं करें। साथ ही उन्होंने कहा- 'विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए, चर्चा में मजबूत मुद्दे उठाए। पराजय की निराशा से बाहर निकलकर आएं। दुर्भाग्य ये है कि 1-2 दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। मैं सोच रहा था कि बिहार के नतीजों को इतना समय हो गया, तो अब थोड़ा संभल गए होंगे। लेकिन, कल जो मैं उनकी बयानबाजी सुन रहा था, उससे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है.. उनसे मेरा आग्रह है कि पराजय की बौखलाहट को मैदान नहीं बनना चाहिए.."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुआ, उसमें मतदान का जो विक्रम हुआ, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं-बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती अब इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती इसको भी दुनिया बहुत बरीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र परिणाम दे सकता है।"