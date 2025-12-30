मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से की सगाई, कांग्रेस परिवार में खुशी का माहौल

    कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार से जुड़ी एक खुशखबरी सामने आई है। उनके बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लंबे समय से साथी रहीं अवीवा बे ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 02:33:56 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 02:33:56 PM (IST)
    प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से की सगाई, कांग्रेस परिवार में खुशी का माहौल
    रेहान वाड्रा अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ। फाइल फोटो

    HighLights

    1. सात साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे दोनों
    2. वाड्रा परिवार ने पहले से रिश्ते को दी थी मंजूरी
    3. रेहान पेशे से वर्चुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर

    डिजिटल डेस्क: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने सगाई कर ली है। 25 वर्षीय रेहान ने अवीवा बेग को अंगूठी पहनाकर विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे अवीवा ने स्वीकार कर लिया। दोनों पिछले सात वर्षों से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और अब उनके रिश्ते को आधिकारिक रूप से नया मुकाम मिल गया है।

    रेहान और अवीवा के रिश्ते को पहले से ही वाड्रा परिवार की मंजूरी प्राप्त थी। अब सगाई के साथ ही दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं और उनका परिवार वाड्रा परिवार का करीबी माना जाता है।


    रेहान वाड्रा पेशे से वर्चुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं। उन्हें बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक रहा है और वे 10 साल की उम्र से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की तस्वीरें कैमरे में कैद करते आ रहे हैं। रेहान कमर्शियल फोटोग्राफी के साथ-साथ वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी में भी सक्रिय हैं।

    साल 2017 में एक स्कूल क्रिकेट मैच के दौरान उनकी आंख में गंभीर चोट लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फोटोग्राफी के प्रति अपने जुनून को कभी कम नहीं होने दिया। रेहान कई कला प्रदर्शनियों में भाग ले चुके हैं। वर्ष 2021 में उन्होंने नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में आयोजित ‘डार्क परसेप्शन’ प्रदर्शनी के माध्यम से अपनी पहली सोलो एग्जीबिशन की शुरुआत की थी।

    रेहान बताते हैं कि फोटोग्राफी के प्रति उनकी रुचि के पीछे उनकी मां प्रियंका गांधी वाड्रा की अहम भूमिका रही है। बचपन से ही उन्होंने उन्हें इस कला के लिए प्रेरित किया। उनके नाना और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी फोटोग्राफी के शौकीन थे। अब रेहान उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं, उनकी मंगेतर अवीवा बेग ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में खुद को फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर बताया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.