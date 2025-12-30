प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से की सगाई, कांग्रेस परिवार में खुशी का माहौल

डिजिटल डेस्क: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने सगाई कर ली है। 25 वर्षीय रेहान ने अवीवा बेग को अंगूठी पहनाकर विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे अवीवा ने स्वीकार कर लिया। दोनों पिछले सात वर्षों से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और अब उनके रिश्ते को आधिकारिक रूप से नया मुकाम मिल गया है।

रेहान और अवीवा के रिश्ते को पहले से ही वाड्रा परिवार की मंजूरी प्राप्त थी। अब सगाई के साथ ही दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं और उनका परिवार वाड्रा परिवार का करीबी माना जाता है।

रेहान वाड्रा पेशे से वर्चुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं। उन्हें बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक रहा है और वे 10 साल की उम्र से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की तस्वीरें कैमरे में कैद करते आ रहे हैं। रेहान कमर्शियल फोटोग्राफी के साथ-साथ वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी में भी सक्रिय हैं। साल 2017 में एक स्कूल क्रिकेट मैच के दौरान उनकी आंख में गंभीर चोट लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फोटोग्राफी के प्रति अपने जुनून को कभी कम नहीं होने दिया। रेहान कई कला प्रदर्शनियों में भाग ले चुके हैं। वर्ष 2021 में उन्होंने नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में आयोजित ‘डार्क परसेप्शन’ प्रदर्शनी के माध्यम से अपनी पहली सोलो एग्जीबिशन की शुरुआत की थी।