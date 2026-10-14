दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर होगी सख्त सजा, जमानत मिलना भी मुश्किल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र रहे 'जंतर-मंतर' पर अब किसी भी तरह के धरने-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पहले यहां प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली जिले के डिप्टी पुलिस कमिश्नर (DCP) से एडवांस में लिखित एनओसी (NOC) लेनी पड़ती थी, लेकिन अब यह स्थल प्रदर्शनों के लिए प्रतिबंधित है। सरकार ने जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करने पर रोक लगा दी है।

पाबंदी के बाद यदि कोई दल या समूह यहां इकट्ठा होता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत मिलना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा।

प्रतिबंध के बावजूद CJP नेताओं की घुसपैठ और गिरफ्तारी

जंतर-मंतर पर रोक लगने के बावजूद मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दो नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका ने गेट फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में दोनों को तुरंत हिरासत में ले लिया। फिलहाल, दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।