Pulwama terror attack 3rd anniversary: पुलवामा हमले की बरसी पर शहीदों का याद कर रहा देश, पढ़िए सोशल मीडिया रिएक्शन्स

Pulwama terror attack 3rd anniversary: तीन साल पहले आज ही के दिन जम्मू और कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों पर सबसे घातक हमलों में से एक को अंजाम दिया गया था। हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। भारतीय वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं गई क्योंकि देश ने इसका बदला पाकिस्तानी सरजमीं पर कई आतंकी शिविरों पर बमबारी कर दिया। आज पुलवामा हमले की बरसी पर देश अपने शहीदों को याद कर रहा है। सोशल मीडिया पर सुबह से #Pulwamaterrorattack और #Pulwamaattack ट्रेंड कर रहा है। लोग अपने-अपने अंदाज में शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहां पढ़िए चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

तुम्हारे शौर्य के गीत, कर्कश शोर में खोये नहीं।

गर्व इतना था, कि हम देर तक रोये नहीं।

ये नया भारत है बदला घर मे घुस कर लेगा।

देश के सेवा में अपने प्राण की आहुति देने वाले सभी वीरों को विनम्र श्रद्धांजलि

पुलवामा आतंकी हमला 2019 में शहीद उन सभी जवानों को मैं दिल से नमन करता हूं। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर तैनात हर सैनिकों को मेरा सैलूट है जो देश के लिए अपनी रातों की नींद इसलिए पूरी नहीं करते,ताकि हम चैन से सो सकें.. भारत माता की जय, जय हिंद

तुमको वैलेन्टाइन्डे मुबारक,

हम अभी पुलवामा नहीं भूले..

हम सभी पुलवामा अटैक शहीदों को शत शत नमन करते हैं और उनकी आत्मा को शांत प्राप्त हो और देश के जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं जय हिंद

पुलवामा हमले में शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि।

हमारा देश हमेशा उन बहादुर सैनिकों का ऋणी रहेगा जिन्होंने देश की रक्षा, अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया।

।।जय हिंद।।

40 soldiers lost their lives...

40 families lost their sons...

and 130 crore Indians lost their heroes!

Never forget Never forgive...!

शौर्यम..दक्षम..युध्धेय. बलिदान परम धर्म !

We will not Forget, We will not Forgive.

And

We will bloody hell finish it.

With tears in my eyes and mourning towards our loss.

A big salute to our martyred soldiers.

