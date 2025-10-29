मेरी खबरें
    हाईटेक एंबुलेंस से मजबूत हुई पंजाब की स्वास्थ्य सेवा

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 05:18:32 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 05:45:40 PM (IST)
    HighLights

    1. 1 लाख से अधिक मरीजों को समय पर मिली चिकित्सा सहायता।
    2. यह पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रही है।
    3. बल्कि लोगों में विश्वास और सुरक्षा की भावना भी बढ़ा रही है।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति मिली। पिछले एक वर्ष में जीपीएस आधारित हाई-टेक एंबुलेंसों का बेड़ा बढ़ाकर 371 एंबुलेंसें राज्यभर में तैनात की गई हैं।

    इन अत्याधुनिक वाहनों में ऑक्सीजन सपोर्ट, प्राथमिक उपचार उपकरण और जीपीएस ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। शहरी क्षेत्रों में एंबुलेंस 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट में पहुंचती हैं।

    अब तक इन सेवाओं के माध्यम से 1 लाख से अधिक मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें 80 से अधिक बच्चों का सुरक्षित जन्म भी शामिल है। बाढ़ जैसी आपात स्थितियों में बोट एंबुलेंस ने दूरदराज के गांवों में राहत सामग्री और दवा पहुँचाई।

    मुख्यमंत्री मान ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि पंजाब में कोई भी मरीज समय पर चिकित्सा सहायता से वंचित न रहे।” यह पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रही है, बल्कि लोगों में विश्वास और सुरक्षा की भावना भी बढ़ा रही है।


