दलित IPS पूरन के परिवार से मिले राहुल गांधी, सरकार ने ओपी सिंह को दिया DGP का अतिरिक्त प्रभार

एजेंसी, चंडीगढ़। दलित आईपीएस पूरन ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से इस मामले को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल हरियाणा सरकार पर हमलावर हैं। आज राहुल गांधी ने चंडीगढ़ पहुंचकर आईपीएस पूरन के परिवार से मुलाकात की। उनके साथ हरियाणा कांग्रेस की दलित नेता शैलजा कुमारी मौजूद थीं।

आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी। इस मामले को आज मंगलवार को आठवां दिन हो गया है, लेकिन अभी तक उनका पोस्टमॉर्टम नहीं हो पाया है। इधर, सोमवार रात हरियाणा सरकार ने पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया। सुबह उनकी जगह आईपीएस ओमप्रकाश सिंह को कार्यवाहक डीजीपी बनाया है।