मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दलित IPS पूरन के परिवार से मिले राहुल गांधी, सरकार ने ओपी सिंह को दिया DGP का अतिरिक्त प्रभार

    दलित आईपीएस पूरन ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से इस मामले को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल हरियाणा सरकार पर हमलावर हैं। आज राहुल गांधी ने चंडीगढ़ पहुंचकर आईपीएस पूरन के परिवार से मुलाकात की।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 11:44:41 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 11:54:54 AM (IST)
    दलित IPS पूरन के परिवार से मिले राहुल गांधी, सरकार ने ओपी सिंह को दिया DGP का अतिरिक्त प्रभार
    राहुल गांधी ने आईपीएस के परिवार से मिलने पहुंचे। (फोटो- एजेंसी)

    एजेंसी, चंडीगढ़। दलित आईपीएस पूरन ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से इस मामले को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल हरियाणा सरकार पर हमलावर हैं। आज राहुल गांधी ने चंडीगढ़ पहुंचकर आईपीएस पूरन के परिवार से मुलाकात की। उनके साथ हरियाणा कांग्रेस की दलित नेता शैलजा कुमारी मौजूद थीं।

    आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी। इस मामले को आज मंगलवार को आठवां दिन हो गया है, लेकिन अभी तक उनका पोस्टमॉर्टम नहीं हो पाया है। इधर, सोमवार रात हरियाणा सरकार ने पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया। सुबह उनकी जगह आईपीएस ओमप्रकाश सिंह को कार्यवाहक डीजीपी बनाया है।


    naidunia_image

    परिवार पोस्टमॉर्टम के लिए तैयार नहीं...

    सोमवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी वाई पूरण कुमार की पत्नी अमनीत कुमार और उनके परिजनों को मनाने की कोशिश। वह दो बार उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन वह असफल रहे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री व पूर्व सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर उनके करीबी भी दलित वर्ग के नेताओं ने भी प्रयास किया, लेकिन परिवार शव का पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.