Rahul Gandhi Press Conference: हरियाणा चुनाव पर राहुल गांधी ने फोड़ा हाइड्रोजन बम! 25 लाख वोटों की चोरी का लगाया आरोप

एजेंसी, नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आखिरकार हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी की गई, जिससे कांग्रेस जीता हुआ राज्य हार जाए। राहुल गांधी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार के पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले की।