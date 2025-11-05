Rahul Gandhi Press Conference: हरियाणा चुनाव पर राहुल गांधी ने फोड़ा हाइड्रोजन बम! 25 लाख वोटों की चोरी का लगाया आरोप
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि फर्जी वोटरों के जरिए कांग्रेस की जीत छीनी गई। राहुल ने चुनाव आयोग पर मिलीभगत के संकेत दिए और कहा कि हरियाणा की सरकार अवैध तरीके से बनाई गई है।
Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 01:15:17 PM (IST)
राहुल गांधी ने वोट चोरी मामले पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। (फोटो- सोशल मीडिया)
- राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप।
- हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी का दावा।
- एक महिला ने कई बार वोट डालने की बात कही।
एजेंसी, नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आखिरकार हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी की गई, जिससे कांग्रेस जीता हुआ राज्य हार जाए। राहुल गांधी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार के पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले की।
राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
- राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस 22,000 वोटों से चुनाव हार गई। यह महिला कौन है? वह हरियाणा में 10 अलग-अलग बूथों पर 22 बार वोट डालती है। उसके कई नाम हैं। इसका मतलब है कि यह एक सेंट्रलाइज ऑपरेशन है। महिला एक ब्राजीलियाई मॉडल है। यह एक स्टॉक फोटो है। वह हरियाणा में ऐसे 25 लाख रिकॉर्डों में से एक है।
राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास स्पष्ट प्रमाण हैं कि 25 लाख मतदाता (हरियाणा में) फर्जी हैं। वे या तो मौजूद ही नहीं हैं या वे डुप्लिकेट हैं या किसी के भी वोट देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हरियाणा में 8 में से 1 मतदाता फर्जी है, जो 12.5% है।
राहुल गांधी ने कहा कि यह हरियाणा की मतदान सूची है। यह दो मतदान केंद्रों की सूची है। एक महिला दो मतदान केंद्रों पर 223 बार मतदान करती है। वह जितनी बार चाहे उतनी बार मतदान कर सकती है। चुनाव आयोग को हमें यह बताना चाहिए कि इस महिला ने कितनी बार मतदान किया है।
राहुल गांधी ने कहा कि हम जो कर रहे हैं, वह यह है कि भारत के लोगों के सामने यह स्पष्ट कर दिया गया है कि क्या हुआ है। हम भारत के लोगों को सूचित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वैध रूप से सरकार में नहीं हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री वैध रूप से सरकार में नहीं हैं। सरकार चुरा ली गई है।