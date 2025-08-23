मेरी खबरें
    बिहार में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में हर दिन का खर्च एक करोड़ रुपये, सातवें दिन मखाना किसानों से मिले

    लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। शनिवार को राहुल गांधी के यात्रा का 7वां दिन है, जहां वे कटिहार में मखाना किसानों से मिले। यात्रा के दौरान भोजन, बिजली और अन्य सभी व्यवस्थाओं ने हर दिन लगभग 1 करोड़ का खर्च आ रहा है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 11:46:37 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 11:47:56 AM (IST)
    HighLights

    1. बिहार में राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का सातवां दिन
    2. कटिहार में मखाना किसानों से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी
    3. राहुल गांंधी की यात्रा में हर दिन का खर्च लगभग 1 करोड़ रुपये

    ब्यूरो, पटना: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में पिछले 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा कर रहे है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चलाए जा रहे SIR के विरोध और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी आज सातवें दिन बिहार में रोड शो कर रहे हैं। इस यात्रा में उनके साथ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के नेता हैं।

    अपनी यात्रा के सातवें दिन राहुल गांधी बिहार के कटिहार जिले में पहुंचे। राहुल गांधी शनिवार को किटहार के सिमरिया पहुंचे और मखाने की खेती देखी। इस दौरान राहुल गांधी ने माखाना किसानों से बातचीत की और तालाब में उतरकर मखाने की खेती देखी।

    रोड शो में विपक्षी नेता साथ

    अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी एक ओपन जीप से रोड शो कर रहे हैं। जिस पर तेजस्वी यादव सहित अन्य विपक्षी नेता भी सवार होते हैं। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी और उनके सहयोगी कंटेनरों और टेंट में रह रहे हैं। हर दिन यात्रा के बाद शाम को टेंट लगाए जाते हैं। इसी में रात को सभी नेता और कार्यकर्ता आराम करते हैं।

    जानकारी के अनुसार राहुल गांधी के इस यात्रा के दौरान रहने खाने से लेकर अन्य सभी इंतजामों का खर्च बहुत अधिक है। रोशनी आदि की अपनी व्यवस्था है भोजन-आवासन, परिचालन आदि को जोड़कर इस यात्रा पर प्रतिदिन लगभग एक करोड़ रुपये खर्च हो रहे।

    हर दिन बनता है इतने लोगों का भोजन

    इस यात्रा के दौरान हर दिन करीब 2 सौ से ढाई सौ लोगों के लिए नास्ते और खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी और 6-7 अन्य नेताओं के लिए अगल से भोजन बनाया जाता है। राहुल गांधी अपने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सात्विक भोजन कर रहे हैं। वें मांसाहारी और मसालेदार भोजन से परहेज कर रहे हैं।

    यात्रा में शामिल है 3 श्रेणी के कंटेनर

    बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी टीम के रहने के लिए करीब 45 एसी वाले कंटेनर साथ चल रहे हैं। जिनमें खुले यात्रा की रूट पर खुले स्थानों पर लगाया जाता है। इनमें 3 श्रेणी के कंटेनर शामिल हैं। पहले श्रेणी में 2 लोगों के सोने की व्यवस्था है, दूसरे श्रेणी में 4 लोगों की और तीसरे श्रेणी में 6 लोगों के सोने की व्यवस्था है।

