बिहार में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में हर दिन का खर्च एक करोड़ रुपये, सातवें दिन मखाना किसानों से मिले

ब्यूरो, पटना: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में पिछले 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा कर रहे है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चलाए जा रहे SIR के विरोध और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी आज सातवें दिन बिहार में रोड शो कर रहे हैं। इस यात्रा में उनके साथ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के नेता हैं।

अपनी यात्रा के सातवें दिन राहुल गांधी बिहार के कटिहार जिले में पहुंचे। राहुल गांधी शनिवार को किटहार के सिमरिया पहुंचे और मखाने की खेती देखी। इस दौरान राहुल गांधी ने माखाना किसानों से बातचीत की और तालाब में उतरकर मखाने की खेती देखी।

रोड शो में विपक्षी नेता साथ अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी एक ओपन जीप से रोड शो कर रहे हैं। जिस पर तेजस्वी यादव सहित अन्य विपक्षी नेता भी सवार होते हैं। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी और उनके सहयोगी कंटेनरों और टेंट में रह रहे हैं। हर दिन यात्रा के बाद शाम को टेंट लगाए जाते हैं। इसी में रात को सभी नेता और कार्यकर्ता आराम करते हैं। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी के इस यात्रा के दौरान रहने खाने से लेकर अन्य सभी इंतजामों का खर्च बहुत अधिक है। रोशनी आदि की अपनी व्यवस्था है भोजन-आवासन, परिचालन आदि को जोड़कर इस यात्रा पर प्रतिदिन लगभग एक करोड़ रुपये खर्च हो रहे।