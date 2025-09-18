Rahul Gandhi vs ECI: राहुल गांधी की वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार में किया था 'हाईड्रजन बम' फोड़ने का दावा

एजेंसी, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार की सुबह 11 बजे तक दिल्ली के इंदिरा भवन में वोट चोरी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने जानकारी दी।

राहुल गांधी चुनाव आयोग को घेरने के लिए नए सबूतों के साथ सामने आ सकते हैं। दरअसल, कांग्रेस पार्टी भाजपा और चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में हेरफेर कर चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगा रही है। उसका दावा है कि बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी की गई है।

राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कहा था कि उन्होंने 8 अगस्त को वोट चोरी के सबूत पेश कर परमाणु बम फोड़ा था, लेकिन अब हाइड्रोजन बम का समय है।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।