    Rahul Gandhi vs ECI: राहुल गांधी की वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार में किया था 'हाईड्रजन बम' फोड़ने का दावा

    कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार सुबह 11 बजे इंदिरा भवन, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पवन खेड़ा के अनुसार, राहुल चुनाव आयोग पर नए सबूतों के साथ हमला बोल सकते हैं। कांग्रेस ने भाजपा और आयोग पर बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाया है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 10:30:13 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 10:30:13 AM (IST)
    राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. राहुल गांधी आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
    2. कांग्रेस ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया।
    3. पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी।

    एजेंसी, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार की सुबह 11 बजे तक दिल्ली के इंदिरा भवन में वोट चोरी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने जानकारी दी।

    राहुल गांधी चुनाव आयोग को घेरने के लिए नए सबूतों के साथ सामने आ सकते हैं। दरअसल, कांग्रेस पार्टी भाजपा और चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में हेरफेर कर चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगा रही है। उसका दावा है कि बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी की गई है।

    राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कहा था कि उन्होंने 8 अगस्त को वोट चोरी के सबूत पेश कर परमाणु बम फोड़ा था, लेकिन अब हाइड्रोजन बम का समय है।

