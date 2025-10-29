मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Railways Alert: 1-2 नवंबर को रिजर्वेशन और टिकट बुकिंग में आपको करना पड़ सकता है दिक्कत का सामना, रेलवे ने जारी किया अलर्ट

    रेलवे से टिकट लेने वाले यात्रियों को शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। कोलकाता स्थित IRCTC और CRIS की यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) में पीएनआर व डेटाबेस फाइलों का कंप्रेशन किया जाएगा। मालदा मंडल के पीआरए गुड्डू साह ने जानकारी दी कि इस तकनीकी कार्य की वजह से 1 नवंबर रात 11:45 बजे से 2 नवंबर सुबह 5:30 बजे तक रिजर्वेशन प्रभावित रहेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 04:20:37 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 04:20:37 AM (IST)
    Railways Alert: 1-2 नवंबर को रिजर्वेशन और टिकट बुकिंग में आपको करना पड़ सकता है दिक्कत का सामना, रेलवे ने जारी किया अलर्ट
    1-2 नवंबर को रिजर्वेशन और टिकट बुकिंग

    डिजिटल डेस्क। रेलवे से टिकट लेने वाले यात्रियों को शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। कोलकाता स्थित IRCTC और CRIS की यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) में पीएनआर व डेटाबेस फाइलों का कंप्रेशन किया जाएगा। मालदा मंडल के पीआरए गुड्डू साह ने जानकारी दी कि इस तकनीकी कार्य की वजह से 1 नवंबर रात 11:45 बजे से 2 नवंबर सुबह 5:30 बजे तक रिजर्वेशन प्रभावित रहेगा।

    इस दौरान यात्रियों को करीब साढ़े पांच घंटे तक करेंट बुकिंग, इंटरनेट रिजर्वेशन, चार्टिंग, 139 सेवा और रेलवे के अन्य ऐप पर पूछताछ जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी।

    विक्रमशिला एक्सप्रेस में खाली सीटें, लोकल ट्रेनों में भीड़

    छठ पूजा के बाद मंगलवार को विक्रमशिला एक्सप्रेस की जनरल बोगियों में भीड़ अपेक्षाकृत कम रही। चार जनरल बोगियों वाली ट्रेन में जहां करीब 400 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है, वहां केवल 150 यात्रियों ने सफर किया। इसके चलते न तो अफरातफरी मची और न ही रेल पुलिस को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। हालांकि बुधवार से भीड़ बढ़ने की संभावना जताई गई है।


    जनसेवा और गरीब रथ एक्सप्रेस में देरी, यात्रियों को परेशानी

    भागलपुर से मुजफ्फरपुर जाने वाली जनसेवा एक्सप्रेस मंगलवार को निर्धारित समय से दो घंटे की देरी से डाउन में पहुंची, जिसके चलते अप में भी यह आधे घंटे देर से रवाना हुई। दिल्ली से आने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस भी लगभग साढ़े तीन घंटे लेट आई। इसके कारण अप दिशा में यह ट्रेन तय समय दोपहर 1:30 बजे की जगह शाम 4 बजे रवाना हो सकी। ट्रेनों की देरी से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.