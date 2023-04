Reaction on Atiq Ahmed Murder: उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात करीब 10.30 बजे हत्या कर दी गई। हमला उस वक्त हुआ जब दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। तीन हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर घटना को अंजाम देने के बाद मौके पर ही सरेंडर कर दिया। वारदात के बाद जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।

वहीं, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई हैं। उत्तरप्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'पाप-पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है।'

यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जब जुल्म की इंतहा होती है, तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं। सरकार ने इस बात की हर तरह से कोशिश की कि कानून व्यवस्था को बनाए रखें। योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नारा दिया था। उस पर सरकार कायम हैं।

UP state minister & BJP leader Suresh Kumar Khanna on #AtiqAhmed & his brother Ashraf Ahmed shot dead in Prayagraj

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, 'इससे पता चलता है कि यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है। ये एक बड़ी साजिश है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।'

Rashid Alvi, Congress leader on Atiq Ahmed & his brother Ashraf shot dead

