    रोहतक में नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की दर्दनाक मौत, खेलते समय सीने पर गिरा पोल; CCTV फुटेज आई सामने

    रोहतक में मंगलवार सुबह एक भयावह हादसे में 17 साल के राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत हो गई। गांव लाखनमाजरा स्थित ग्राउंड में अभ्यास के दौरान बास्केटबॉल का पोल अचानक टूटकर उसके सीने पर गिर गया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 09:49:28 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 09:49:28 AM (IST)
    रोहतक में नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की दर्दनाक मौत, खेलते समय सीने पर गिरा पोल; CCTV फुटेज आई सामने

    डिजिटल डेस्क। रोहतक में मंगलवार सुबह एक भयावह हादसे में 17 वर्षीय राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत हो गई। गांव लाखनमाजरा स्थित ग्राउंड में अभ्यास के दौरान बास्केटबॉल का पोल अचानक टूटकर उसके सीने पर गिर गया।

    गंभीर रूप से घायल हार्दिक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना ने खेल जगत में गहरा शोक फैला दिया है।

    नेशनल स्तर पर खेल चुका था हार्दिक

    naidunia_image

    हार्दिक राठी तीन सब-जूनियर नेशनल और एक यूथ नेशनल में हिस्सा ले चुका था। वह बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की इंदौर एकेडमी में चयनित था और अभ्यास के लिए अक्सर एकेडमी की ओर से फोन पर बुलावा आता था। हाल ही में वह गांव में ही ग्राउंड पर अभ्यास कर रहा था।

    कैसे हुआ हादसा?

    घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है। हार्दिक प्रैक्टिस कर रहा था जबकि टीम के अन्य खिलाड़ी पास में बैठे आराम कर रहे थे। जंप करने के दौरान बास्केटबॉल का पोल अचानक टूटकर हार्दिक पर गिर गया। साथियों ने तुरंत पोल हटाया और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।


    CCTV फुटेज में साफ दिखा पूरा घटनाक्रम

    ग्राउंड में लगे सीसीटीवी कैमरे में हादसा रिकॉर्ड हो गया। फुटेज में हार्दिक को प्रैक्टिस करते और जंप के दौरान अचानक पोल गिरते हुए देखा जा सकता है। पोल गिरते ही साथी खिलाड़ी भागकर पहुंचे और हार्दिक को बाहर निकालकर अस्पताल ले गए।

    पुलिस कार्रवाई

    सूचना मिलने पर थाना लाखनमाजरा पुलिस मौके पर पहुंची। स्वजन के बयान के आधार पर इत्तफाकिया कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया।

    गांव और खेल जगत में शोक

    हार्दिक के पिता संदीप के दो बेटों में से बड़ा हार्दिक ही परिवार की उम्मीद था, जो नेशनल लेवल पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा था। उसकी असमय मौत से गांव और खेल जगत में मातम छा गया है।

