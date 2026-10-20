विजयादशमी पर RSS का भव्य आयोजन, सरसंघचालक मोहन भागवत बोले- भारत में रिजीम चेंज न कभी हुआ है और न होगा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी समापन समारोह कार्यक्रम नागपुर में जारी है। हर साल विजयादशमी पर होने वाला संघ का वार्षिक उत्सव संगठन के लिए बेहद खास होता है। इस बार 100वें वर्ष के ऐतिहासिक अवसर के चलते इस आयोजन को लेकर पूरे देश में अभूतपूर्व उत्सुकता और उत्साह देखा जा रहा है।

संजय गुप्त मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल इस गरिमामय समारोह में दैनिक जागरण के प्रधान संपादक संजय गुप्त मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। उनके शामिल होने से इस शताब्दी समारोह का महत्व और बढ़ गया है। At today’s #Vijayadashami Utsav in Nagpur, Chief Guest Sri Sanjay Gupta ji, Chief Editor of Dainik Jagran, and RSS Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat ji paid floral tributes at Smriti Mandir, the samadhi sthal of RSS founder Dr. Keshav Baliram Hedgewar and Sri Guruji Golwalkar ji. https://t.co/AsItIHEfzv — RSS (@RSSorg) October 20, 2026 हेडगेवार को श्रद्धा सुमन अर्पित

कार्यक्रम की शुरुआत से पहले स्मृति मंदिर में संघ संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा पर सरसंघचालक मोहन भागवत और प्रमुख अतिथि दैनिक जागरण के प्रधान संपादक संजय गुप्त ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दोनों ने पुष्प अर्पित कर संस्थापक को नमन किया। शस्त्र पूजन के साथ हुई शुरुआत संघ प्रमुख मोहन भागवत और चीफ गेस्ट संजय गुप्त कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने शस्त्र पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। शस्त्र पूजन के बाद आरएसएस का स्वागत प्रणाम किया गया। इसके बाद ध्वजारोहण प्रार्थना हुई। पथ संचलन और मिश्र व्यायाम योग ध्वजारोहण प्रार्थना के बाद पथ संचलन किया गया। पथ संचलन के बाद मिश्र व्यायाम योग जारी है। बैंड की मधुर ध्वनि पर स्वयंसेवकों द्वारा व्यायाम योग किया जा रहा है। नागपुर में चल रहे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं।

संघ और दैनिक जागरण की विचारधारा का मूल एक दैनिक जागरण के प्रधान संपादक संजय गुप्त ने कहा कि संघ और दैनिक जागरण की नीति भारतीय सनातन संस्कृति, सद्भावना और राष्ट्र के प्रति समर्पण के बिंदु पर एक ही है। दोनों का लक्ष्य देशवासियों में यह भावना जगाना है कि वे देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। राष्ट्र की स्वतंत्रता और सामाजिक स्वाभिमान था मुख्य लक्ष्य दैनिक जागरण के प्रधान संपादक संजय गुप्त ने कहा कि 101 वर्ष पूर्व संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट कर सामर्थ्यवान बनाना और राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाना था। संघ की सोच स्पष्ट थी कि पराधीनता की मानसिकता से उबरे बिना वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है। AI के दौर में नैतिकता जरूरी- मोहन भागवत सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा तकनीक और एआई का उपयोग नैतिक अनुशासन के बिना हुआ, तो यह महाविनाश का कारण बन सकता है। भारत का प्राचीन सनातन विचार पूरे विश्व को परिवार मानता है और विकास का एक स्थायी, संतुलित व एकात्म मॉडल प्रस्तुत करता है। भारत की सनातन दृष्टि पूरी दुनिया को समन्वय, संयम और एकात्म विकास का एक नया प्रतिमान और मार्ग दे सकती है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण और अनुशासन समय की मांग सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा, विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी बिना उचित-अनुचित का विवेक किये नई पीढ़ी ग्रहण करती है। उसके दुष्परिणामों का अनुभव होने के बाद विभिन्न देशों ने कुछ अनुशासन और निर्बन्ध लागू किये हैं। हमारे अपने देश में भी इस प्रकार की आवश्यकता, विशेषत: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर, समाज में अनुभव की जा रही है। शासन प्रशासन को इसका विचार करना चाहिये।