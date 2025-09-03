निर्दयी मां ने सिर्फ 50 हजार रुपये के लिए कर दिया नवजात बेटे का सौदा, जब याद आई तो हुआ जमकर ड्रामा

एजेंसी, मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला आर्थिक तंगी से इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उसने अपने नवजात बेटे का ही सौदा कर दिया। उसने अपना मासूम बच्चा सिर्फ 50 हजार रुपये में बेच दिया। पैसे खत्म होने के बाद उसे जैसे ही अपने बेटे की याद आई, वैसे ही वह रोने लगी। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस को सूचना दी कि उसके बच्चे को जवाहरलाल रोड के एक कारोबारी को बेचा था।
महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए छानबीन शुरू की और बच्चे को ढूंढ़ लिया और उसे महिला को सौंप दिया। यह बात निकलकर सामने आ रही है कि महिला जवाहरलाल रोड के कारोबारी के यहां काफी दिनों से घर का काम कर रही थी। उस महिला के कुल चार बच्चे हैं और उसने कुछ समय पहले ही कारोबारी के घर में बेटे को जन्म दिया था। उसने इसी बच्चे का कारोबारी के साथ सौदा किया था और 50 हजार में बेच दिया।
ऐसा ही मामला कुछ समय पहले असम में भी देखने को मिला था, जहां एक मां ने आशा वर्कर्स के साथ मिलकर 50 हजार के लिए अपने नवजात बच्चे को बेच दिया। इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। हैरानी वाली बात यह है कि महिला की शादी भी नहीं हुई थी, जहां उसने चंद पैसों के लिए अपने बच्चे को एक दंपति को बेच दिया था।
उसने यह काम अस्पताल में दो आशा वर्कर्स के साथ मिलकर किया। इस मामले में जब जांच की गई तो पता चला कि महिला नवजात को बेचने से पहले ही चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को पता चल गया था। उन्होंने महिला को काफी समझाया, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं मानी।