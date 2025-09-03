निर्दयी मां ने सिर्फ 50 हजार रुपये के लिए कर दिया नवजात बेटे का सौदा, जब याद आई तो हुआ जमकर ड्रामा

एजेंसी, मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला आर्थिक तंगी से इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उसने अपने नवजात बेटे का ही सौदा कर दिया। उसने अपना मासूम बच्चा सिर्फ 50 हजार रुपये में बेच दिया। पैसे खत्म होने के बाद उसे जैसे ही अपने बेटे की याद आई, वैसे ही वह रोने लगी। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस को सूचना दी कि उसके बच्चे को जवाहरलाल रोड के एक कारोबारी को बेचा था।

पुलिस ने ढूंढ़ निकाला बच्चा महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए छानबीन शुरू की और बच्चे को ढूंढ़ लिया और उसे महिला को सौंप दिया। यह बात निकलकर सामने आ रही है कि महिला जवाहरलाल रोड के कारोबारी के यहां काफी दिनों से घर का काम कर रही थी। उस महिला के कुल चार बच्चे हैं और उसने कुछ समय पहले ही कारोबारी के घर में बेटे को जन्म दिया था। उसने इसी बच्चे का कारोबारी के साथ सौदा किया था और 50 हजार में बेच दिया।