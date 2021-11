State Bank of India (SBI) पर आरोप है कि कोलकाता की ब्रांच में एक शख्स को केवल इसलिए बैंक में एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि उसने शॉर्ट्स यानी निक्कर पहन रखी थी। पीड़ित ग्राहक ने अपना नाम आशीष बताया है और इस पूरे घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर दर्ज किया है। इसके बाद मुद्दा गर्मा गया है। कुछ लोग बैंक के साथ खड़े नजर आ रहे हैं तो कुछ का कहना है कि कपड़ों के आधार पर बैंक में प्रवेश देना या भगा देने की सोच गलत है। यूजर्स यह भी पूछ रहे हैं कि बैंक ने क्या यह तय किया है कि ग्राहक क्या पहनेंगे या और क्या नहीं?

SBI में नहीं मिली एंट्री, जानिए क्या लिखा आशीष में

आशीष ने ट्वीट किया, बैंक में प्रवेश करते समय मैंने एक जोड़ी शॉर्ट्स पहन रखी थी। बैंक के कर्मचारियों ने फुल पैंट पहनकर वापस आने के लिए कहा क्योंकि मेरे कपड़ों से एक निश्चित स्तर की शालीनता की झलक रही थी।

आशीष ने अपनी पोस्ट में लिखा, "अरे @TheOfficialSBI। आज शॉर्ट्स पहनकर आपकी एक शाखा में गया, कहा गया कि मुझे फुल पैंट पहनकर वापस आने की जरूरत है क्योंकि शाखा को उम्मीद है कि ग्राहक शालीनता बनाए रखेंगे। क्या इस बारे में कोई आधिकारिक नीति है कि ग्राहक क्या पहन सकता है और क्या नहीं?

आशीष ने यह भी बताया कि इसी तरह की एक घटना साल 2017 में भी पुणे में हुई थी, जिसमें बरमूडा शॉर्ट्स पहने हुए एक व्यक्ति को प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।

पढ़िए यूजर्स की रिएक्शन्स

एक यूजर ने आशीष को सलाह दी कि वह एसबीआई में अपना खाता बैंक कर दे और किसी और बैंक में खोल ले। वहीं एक अन्य ने एसबीआई के फैसले का समर्थन करते हुए लिखा कि बैंक में ढंग के कपड़े पहनकर जाना चाहिए। वहां बाकी ग्राहक भी होते हैं तो असहज हो सकते हैं।

एक ग्राहक ने आशीष को समझाया कि यदि आप बिना कपड़ों के भी घूमते हैं तो SBI को कोई समस्या नहीं है, लेकिन बात यह है कि वे अपने ग्राहकों के बारे में चिंतित हैं जो इसे आपत्तिजनक मान सकते हैं। तो हां, हर जगह के लिए डिज़ाइन किए गए कपड़े हैं। मुझे यकीन है कि आप ऑफिस नहीं जाते हैं या शॉर्ट्स में शादी नहीं करते हैं? तो क्यों न कुछ अच्छा पहनें?

...जानिए बैंक का आधिकारिक बयान

एसबीआई ने भी आशीश की पोस्ट पर टिप्पणी की और अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए स्पष्ट किया कि बैंक में प्रवेश करने के लिए कोई नीति या निर्धारित ड्रेस कोड नहीं है। उन्होंने उसे शाखा का नाम साझा करने के लिए भी कहा।

Is there some sort of an official policy on what a customer can wear and cannot wear?

Hey @TheOfficialSBI went to one of your branch today wearing shorts, was told that I need to come back wearing full pants as the branch expects customers to "maintain decency"

Lol what do u have against shorts? I see you are literally launching a crusade against it.

SBI has no problem if you roam NUDE also but thing is they are worried about their Customers who might take this as offensive..

So yeah there are clothes designed for every where. I am sure you don't go to office or Wedding in Shorts do you ? So why not wear something decent?

— Mirza Baig (@Baig2K19) November 18, 2021