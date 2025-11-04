ऑनलाइन गेमिंग कानून पर SC ने केंद्र से मांगा विस्तृत जवाब, जानें भारत को क्यों कहा 'अजीब देश'

डिजिटल डेस्क। ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक दिलचस्प टिप्पणी की। जब एक याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका सूचीबद्ध न होने की शिकायत की, तो न्यायमूर्ति जे.बी. पार्डीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा, “भारत एक अजीब देश है। आप खिलाड़ी हैं, खेलना चाहते हैं। यही आपकी आजीविका का साधन है, इसलिए आप कार्यवाही में शामिल होना चाहते हैं।”

कोर्ट ने इस दौरान केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह मुख्य याचिका पर एक व्यापक और विस्तृत जवाब दाखिल करे। पीठ को बताया गया कि केंद्र पहले ही अंतरिम आवेदन पर अपना जवाब दाखिल कर चुका है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को जवाब की प्रति प्रदान की जाए ताकि वे चाहें तो उस पर जल्द से जल्द प्रत्युत्तर दाखिल कर सकें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।