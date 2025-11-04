मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मणिपुर में सुरक्षाबलों पर हमला, जवानों ने एनकाउंटर में 4 आतंकी मारे

    मणिपुर के छुरछंदपुर जिले में सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड कूकी नेशनल आर्मी (UKNA) के चार उग्रवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। यह एनकाउंटर सुबह खानपी गांव के पास हुआ। कुछ उग्रवादी भाग निकले, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 12:17:42 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 12:17:42 PM (IST)
    मणिपुर में सुरक्षाबलों पर हमला, जवानों ने एनकाउंटर में 4 आतंकी मारे
    UKNA के चार उग्रवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मणिपुर में सुरक्षाबलों की बड़ी एनकाउंटर कार्रवाई।
    2. UKNA संगठन के चार उग्रवादी मार गिराए गए।
    3. खानपी गांव के पास सुबह 5:30 बजे मुठभेड़।

    एजेंसी, इंफाल। मणिपुर के छुरछंदपुर जिले में सुरक्षाबलों ने सोमवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड कूकी नेशनल आर्मी (UKNA) के चार उग्रवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। यह मुठभेड़ सुबह करीब 5:30 बजे खानपी गांव के पास शुरू हुई, जब सुरक्षाबलों को इलाके में उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी।

    सर्च ऑपरेशन के दौरान उग्रवादियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में चार उग्रवादी मौके पर ही मारे गए, जबकि कुछ अन्य जंगल की ओर भागने में सफल रहे।


    गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ कई कूकी और जोमी उग्रवादी संगठनों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन UKNA ने इस समझौते से दूरी बनाए रखी थी।

    सेना और पुलिस ने संयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए बताया कि इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है, जिससे भागे हुए उग्रवादियों को भी पकड़ा जा सके। सुरक्षाबलों ने मौके से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.