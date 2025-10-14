PoK की ओर से कश्मीर में घुसपैठ की नापाक कोशिश, सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर

डिजिटल डेस्क, इंदौर: सेना के जवानों ने सोमवार को उत्तरी कश्मीर के नियंत्रण रेखा एलओसी पर मच्छल सेक्टर में घुसपैठ के प्रयास को नाकाम किया है। यहां से आंतकी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सेना के जवानों ने कार्रवाई करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। साथ ही इलाके में तलाशी अभियान लगातार जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना कुपवाड़ा स्थित मच्छल सेक्टर के कामकाडी इलाके में हुई है। सूत्रों के अनुसार, सेना के जवानों ने एलओसी पर दश्त के दौरान सोमवार रात करीब 7 बजे कुछ हथियारबंद आतंकियों को PoK की ओर से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते देखा। जवानों ने इसकी सूचना आस-पास की चौकियों को दी और अपनी स्थिति मजबूत की।