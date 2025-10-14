मेरी खबरें
    PoK की ओर से कश्मीर में घुसपैठ की नापाक कोशिश, सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर

    कश्मीर के मच्छल सेक्टर में सेना के जवानों ने आतंकियों के घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षाबलों ने पीओके की ओर से घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया है। ये आतंकी रात के अंधेरे में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन जारी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 10:19:57 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 10:20:23 AM (IST)
    कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: सेना के जवानों ने सोमवार को उत्तरी कश्मीर के नियंत्रण रेखा एलओसी पर मच्छल सेक्टर में घुसपैठ के प्रयास को नाकाम किया है। यहां से आंतकी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सेना के जवानों ने कार्रवाई करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। साथ ही इलाके में तलाशी अभियान लगातार जारी है।

    मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना कुपवाड़ा स्थित मच्छल सेक्टर के कामकाडी इलाके में हुई है। सूत्रों के अनुसार, सेना के जवानों ने एलओसी पर दश्त के दौरान सोमवार रात करीब 7 बजे कुछ हथियारबंद आतंकियों को PoK की ओर से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते देखा। जवानों ने इसकी सूचना आस-पास की चौकियों को दी और अपनी स्थिति मजबूत की।


    2 आतंकी ढेर

    जैसे ही घुसपैठियों का दल सीमा पार करने लगा, तो जवानों ने उन्हें ललकारा। जिसके बाद आतंकवादियों ने जवानों का ध्यान भटकाने के लिए गोलीबारी की और भागने का प्रयास करने लगे। इस पर भारतीय जवानों की ओर से जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की गई। इस कार्रवाई में दो आंतकवादी ढेर हो गए।

    सर्च ऑपरेशन जारी

    सूत्रों के अनुसार, दोनों ओर से करीब 40 मिनट तक फायरिंग जारी रही। जब आतंकवादियों की ओर से गोलाबारी बंद की गई, उसके बाद भारतीय जवानों ने भी फायरिंग रोक दिया। जवानों ने इलाके में देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन देर रात से अबकर जारी है।

